Боевики убили еще одного военного на Донбассе
Источник:ООС
Обострение на Донбассе продолжается. С начала суток 12 сентября пророссийские боевики 3 раза срывали тишину и открывали огонь в сторону украинских позиций. К сожалению, один наш защитник погиб.
Возле Нью-Йорка враг стрелял из автоматических станковых гранатометов, в направлении Невельского – из стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.
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Еще одна потеря
В результате обстрела боевиков один военный получил ранение и погиб.Редакция 24 канала выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Украинские бойцы были вынуждены открыть ответный огонь. О нарушениях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.
Обострение на Донбассе: что известно
- Оккупанты в течение недели особенно активизировались на передовой. Например, за сутки 11 сентября оккупанты 14 раз нарушили режим тишины. В результате погибли 2 украинских героев, еще 9 воинов получили ранения, 1 украинский защитник получил боевое травмирование.
- Известно, что вблизи села Причепиловка Луганской области погиб сержант из Кировоградщины Алексей Куленко. У героя остались 3 детей.
- 8 – 9 сентября оккупанты массово били в сторону украинских позиций. В результате пострадали 9 украинских защитников, 6 из них получили акубаротравмы.
Отметим, что российские наемники уже открывают огонь не только в сторону позиций ООС. В частности, 9 сентября под обстрел попала и железнодорожная станция в Донецкой области. Также 11 сентября они обстреляли село Новогнатовка из ствольной артиллерии 122-го калибра. В результате оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру.