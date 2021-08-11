Убили гражданского и ранили военного: полиция открыла дело из-за обстрелов на Донбассе
Источник:Офис генпрокурора
Российские наемники утром 11 августа обстреляли позиции ВСУ и жилые дома в Новоселовке-2. В результате вражеского огня погиб местный житель, а украинских военный получил ранения.
Полиция открыла уголовное дело
Боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру населенного пункта из запрещенных артиллерийских систем 122-го калибра. 17 снарядов они выпустили на позиции Вооруженных сил Украины.
К теме В результате вражеского обстрела на Донбассе погиб местный житель
Один снаряд попал во двор частного дома. В то время там находился 86-летний владелец домовладения. Тело мужчины с многочисленными осколочными ранениями обнаружила его жена.
Из-за этого в полиции открыли уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев ведения войны.
По данным штаба Операции Объединенных сил, от обстрелов пострадали несколько частных домов местных жителей. В то же время взрывы повредили близлежащие домохозяйства.
На Донбассе боевики убили гражданского и ранили военного
О нарушениях сообщили в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
Систематические обстрелы мирных населенных пунктов из запрещенного оружия свидетельствуют о явной заинтересованности главарей боевиков в дальнейшем обострении конфликта,
– заявили в штабе ООС.
Там отметили, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.
Что известно о ситуации на Донбассе
- В течение суток 10 августа российские наемники 16 раз нарушили режим тишины. Они обстреливали позиции Вооруженных сил из гранатометов, пулеметов и запрещенного оружия.
- В результате 3 наших военных получили огнестрельные осколочные ранения. Им оперативно оказали первую помощь и отвезли в больницу.
- 11 августа стало известно, что один из пострадавших воинов скончался в медучреждении. Остальные двое находятся в удовлетворительном состоянии.