Боевики возобновили комендантский час в Луганске
Источник:24 канал
На оккупированной территории Луганской области снова ввели комендантский час. Хотя раньше боевики уже отменяли ограничение.
По информации сепаратистских медиа, время отсрочки комендантского часа уже истекло. Именно поэтому боевики восстановили запрет.
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Запрет возобновили из-за "указа" Пасечника
Комендантский час был восстановлен в соответствии с "указом" Игоря Пасечника – главаря боевиков псевдореспублики на территории Луганщины. Его приостановили в период с 23:00 1 октября 2021 года до 04:00 1 февраля 2022 года.
В общем, нарушение комендантского часа на временно оккупированных территориях влечет штраф. Речь идет о сумме от 500 до 2 тысяч российских рублей. Это 185 – 740 гривен. Также возможны обязательные работы на срок от 20 до 40 часов.Внимание! Ранее, когда комендантский час отменяли, в ОРДЛО усиливали патрулирование улиц и проверки жителей. Людей задерживали и доставляли в отделения полиции псевдореспублики для проверки личности.
Если нарушитель выпил алкоголь и вышел на улицу во время комендантского часа, то ему грозит штраф от 2 000 до 5 000 российских рублей – от 740 до 1 850 гривен. Обязательные работы уже на больший срок – до 100 часов, или административный арест до 15 суток.
Признание боевиков на Донбассе: коротко
- Россия на протяжении восьми лет поддерживает и контролирует боевиков на Донбассе. Однако Кремль еще официально не признал оккупационные республики.
- Инициативу по этому поводу взяли на себя российские коммунисты. Они и начали разрабатывать соответствующий законопроект. Документ 19 января зарегистрировали в Госдуме.
- Правозащитник предположил, что Россия не пойдет на признание боевиков. По его словам, это исключительно инструмент для того, чтобы напугать дипломатов и международных партнеров Украины.
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