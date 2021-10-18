Боевики захватили в заложники наблюдателей ОБСЕ: как отреагировали в МИД

Пророссийские боевики заблокировали наблюдателей ОБСЕ в оккупированных Донецке и Горловке. В Трехсторонней контактной группе заявили, что речь фактически о захвате их в заложники.

На это уже отреагировали в украинском МИД. Представитель ведомства Олег Николенко в комментарии 24 каналу отметил, что такие действия России – недопустимы.

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Чего хотят в Кремле

Дипломат подчеркнул, что блокирование и давление на наблюдателей – это элемент усилий России по разрушению минских договоренностей и раздуванию вооруженного конфликта. В то же время он напомнил, что в сентябре государство-агрессор закрыло миссию ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк".

ОБСЕ выполняла свою деятельность на упомянутых постах с 29 июля 2014 года. Соответствующий мандат специальной мониторинговой миссии утратил силу после 30 сентября.

Николенко отметил, что таким образом оккупанты хотят исключить наблюдение и скрыть от международного сообщества незаконные поставки оружия, боеприпасов и наемников из России на территорию Украины.

Россию призвали прекратить провокации

В МИД объяснили, что решение Постоянного совета ОБСЕ предусматривает обеспечение безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии по всей территории Украины для мониторинга ситуации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Призываем Россию к неуклонному выполнению своих обязательств: прекратить провокации против международных наблюдателей миссии ОБСЕ и разблокировать их передвижение,

– заявил Николенко.

И также призвал обеспечить им беспрепятственный доступ на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и гарантировать их безопасность. "Украина взаимодействует с международными партнерами для восстановления работы миссии ОБСЕ", – подытожил дипломат.

Что происходит в Донецке и Горловке

Наблюдатели ОБСЕ не могут выполнять свои функции в оккупированном Донецке. Их фактически заблокировали в отеле, в котором они живут. Поэтому представители миссии не могут выезжать на патрулирование территории. Так как не чувствуют себя в безопасности.

После Донецка боевики заблокировали наблюдателей ОБСЕ и в Горловке. Российские наемники окружили отель и запрещали работникам миссии выйти за его территорию. Перед входом в здание оккупанты поставили несколько палаток, имитируя акцию протеста.