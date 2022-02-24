Боевики заявили, что начинают штурм подконтрольного Украине Счастья

Боевики так называемой "ЛНР" заявили о начале атаки на подконтрольный Украине город Счастье. Последний располагается на линии разграничения между Луганщиной и оккупированными территориями, в 30 километрах от Луганска.

Такое заявление сделал так называемый советник главы "МВД" псевдореспублики Виталий Киселев утром 24 февраля. Об этом в сети сообщают как российские, так и СМИ боевиков, передает 24 канал.

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Боевики "ЛНР" начали штурм города Счастье: что известно

По словам Киселева, атаку осуществляют подразделения так называемой "Народной милиции "ЛНР".

"Вот и настал момент истины, идем врезаться в город Счастье... Штурмовые отряды готовы", – заявил он.

Кроме того, согласно заявлениям оккупантов, силы соседней "ДНР" наносят удары по позициям ВСУ по всей линии разграничения. Делают они это "из всех доступных средств поражения".

Где располагается Счастье на Луганщине / Карта Google

Что этому предшествовало: коротко

Под утро 24 февраля президент Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он официально вводит войска на территорию оккупированного Донбасса.

После этого в украинских городах, в частности Киеве, был слышен ряд взрывов.

Учитывая это, в Украине вводят военное положение.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.