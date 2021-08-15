Имитация массовых выборов: боевики заставляют жителей Донбасса участвовать в выборах в Госдуму
Источник:24 канал
До выборов в Госдуму России остался один месяц. Оккупанты время зря не теряют и уже придумали механизм принуждения жителей оккупированных территории к волеизъявлению.
Как рассказал руководитель "Восточной правозащитной группы" Иван Пасикун, Кремль поставил задачу боевикам, чтобы в голосовании приняли участие 75% от количества оформленных паспортов России.
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Кто "должен" участвовать в голосовании
Наиболее уязвимыми являются жители "ЛНР" и "ДНР", которые работают в бюджетном секторе, а также пенсионеры. У Путина приказали, чтобы в выборах приняли участие примерно 515 – 530 тысяч человек с оккупированных территорий.
Боевики прибегают к принуждению, потому что времени осталось мало, а количество местных жителей, которые согласились проголосовать, подходит только к 28% от количества получивших паспорта России,
– сказал Пасикун.
О демократическом волеизъявлении речь не идет
По данным "Восточной правозащитной группы", для того, чтобы проголосовать через платформу "Дистанционное электронное голосование", жителей оккупированных территорий заставляют передавать свои персональные данные. Работает это так:
- 2 – 13 сентября местным жителям необходимо прийти с паспортом России и оформить Страховой номер индивидуального лицевого счета в так называемых информационных центрах. После этого жителям оккупированных территорий отправят смс-код на номер телефона или электронную почту.
- с 17 сентября до 19 сентября необходимо прийти в "информационный центр" подтвердить свою личность, введя полученный смс-код, и проголосовать.
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Если местный житель не хочет голосовать, боевики требуют, чтобы он передал данные и смс-код информационного центра, который располагается в его районе.
Кремль и боевики всеми способами хотят показать, что жители ОРДЛО массово приняли участие в выборах в Госдуму России. Это важно для Кремля, так как проведением выборов на оккупированных территориях они фактически закачивают процесс под названием "Донбасс де-факто российский",
– объяснил правозащитник Павел Лисянский.
Выборы в Госдуму: главное
- Выборы в Госдуму России состоятся 19 сентября 2021 года. Перед тем Кремль активно выдавал российские паспорта на временно оккупированных территориях.
- Проектом постановления ЦИК России жителям оккупированной Донетчины и Луганщины, которые имеют российские паспорта, разрешили голосовать на этих выборах в Госдуму.