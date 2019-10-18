Боевики ударили по участку разведения войск возле Золотого

Пророссийские боевики открыли огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Золотого, где запланировано разведение войск. В целом в течение 18 октября оккупанты совершили 12 обстрелов по позициям Объединенных сил на Донбассе.

Во время ведения огня российские оккупационные силы применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, сообщили в штабе ООС.

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При этом не погиб и не получил ранения ни один украинский военный.

Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе?

неподалеку от Авдеевки по направлению Минерального оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного с направления Ужовки и Пикузов – из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

возле Талаковки с направления Пикузов – из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку от Золотого с направления Золотого-5 – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Луганского по направлению Нижнего Лозового – из гранатометов различных систем;

около Новолуганского с направления Доломитного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского с направления Голубовского –из стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем;

возле Троицкого с направления Калинового – из крупнокалиберных пулеметов.

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Что известно о разведении войск на Донбассе? В Трехсторонней контактной группе в Минске договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое на Луганщине. Разведение войск должно было стартовать еще 7 октября при условии, что за 7 суток до этого в местах разведения войск не было бы ни одного обстрела. Однако оккупанты не прекращают огонь.



В случае, если разведение сил все же стартует, украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками. После завершения процесса разведения войск демилитаризованную зону будет контролировать украинская полиция.