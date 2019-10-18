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      Бойовики вдарили по ділянці розведення військ біля Золотого

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      Бойовики відкрили вогонь неподалік від Золотого
      Бойовики відкрили вогонь неподалік від Золотого / censor.net.ua/

      Проросійські бойовики відкрили вогонь з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік від Золотого, де заплановане розведення військ. Загалом протягом 18 жовтня окупати здійснили 12 обстрілів по позиціях Об’єднаних сил на Донбасі.

      Під час ведення вогню російські окупаційні сили застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри, озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, повідомили у штабі ООС.

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      При цьому не загинув і не зазнав поранення жодне український військовий.

      Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі?

      • Неподалік від Авдіївки з напрямку Мінерального окупанти гатили з мінометів калібру 82 міліметри, станкових та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
      • поблизу Водяного з напрямку Ужівки та Пікузів – з озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • біля Талаківки з напрямку Пікузів – з великокаліберних кулеметів;
      • неподалік від Золотого з напрямку Золотого-5 – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
      • у районі Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з гранатометів різних систем;
      • біля Новолуганського з напрямку Доломітного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • поблизу Новотошківського з напрямку Голубівського – зі стрілецької зброї, включно з великокаліберними кулеметами та гранатометами різних систем;
      • біля Троїцького з напрямку Калинового – з великокаліберних кулеметів.

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      Що відомо про розведення військ на Донбасі? У Тристоронній контактній групі в Мінську домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Розведення військ мало стартувати ще 7 жовтня за умови, що за 7 діб до цього в місцях розведення військ не було б жодного обстрілу. Проте окупанти не припиняють вогню.

      У разі, якщо розведення сил таки стартує, українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами. Після завершення процесу розведення військ демілітаризовану зону контролюватиме українська поліція.

      карта розведення військ Донбас Золоте Петрівське

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Розведення військ Окуповані території Операція Об'єднаних сил
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