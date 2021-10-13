Боевиков поймали на использовании российских беспилотников для обстрела позиций ВСУ

Служба безопасности Украины разоблачила представителей так называемых оккупационных республик на использовании российских беспилотных летательных аппаратов. Во время расследования идентифицировали беспилотник, который был нужен боевикам для обстрела позиций Вооруженных сил Украины.

Летательный аппарат перехватили на линии разграничения. Оккупанты использовали его для ведения разведки и корректировки обстрелов позиций украинских военных.

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Спецслужба перехватила у боевиков российский беспилотник

Благодаря экспертизе выяснили, что перехваченный у российских наемников летательный аппарат является боевым беспилотником "Гранат-1". Такие производят на одном из предприятий военно-промышленного комплекса России.



Боевиков поймали на использовании российских беспилотников / Фото СБУ

Открыли уголовные производства

Следователи СБУ открыли уголовные дела по следующим статьям:

террористический акт;

нарушение законов и обычаев войны.

Сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных.

К слову, спецслужба передала на экспертизу еще 2 вражеских беспилотника, которые были перехвачены на линии разграничения.



Оккупанты использовали беспилотники для обстрела позиции ВСУ / Фото СБУ