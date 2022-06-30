Активные боевые действия продолжаются в Донецкой области: область остается без воды и света

В Донецкой области активные боевые действия продолжаются вдоль всей линии фронта. Враги бьют по украинским позициям и населенным пунктам из всего возможного оружия, больше всего – из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Такую информацию сообщили в Офисе Президента со ссылкой на данные Донецкой военной администрации. По Донбасу враг стреляет из "Градов" и сбрасывает авиабомбы.

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От обстрелов пострадали частные дома и многоэтажки

В результате вражеских обстрелов в Донецкой области пострадали многие частные дома и многоэтажки. Речь идет об Авдеевке, Часов Яре, Красногоровке и Первомайском.

В области нет вообще газоснабжения, частично без воды и электричества. Восстанавливать работу сетей очень трудно, ведь часто этого не позволяют из соображений безопасности из-за постоянных обстрелов.

Какая сейчас ситуация на фронте в области

В Генштабе рассказали, что больше потерь враг несёт именно на Бахмутском направлении на Донетчине.

Здесь накануне наши военные дважды отразили наступление российской армии. Особенно досталось оккупантам у Клинового и Новолуганского.

Также украинские защитники остановили штурм в направлении Углегорской ТЭС.

Вместе с тем, говорят в Генштабе, продолжаются усиленные обстрелы и авиаудары со стороны россиян.

Только за сутки в Донецкой области погибли 2 гражданских человека и 3 получили ранения.

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Смотрите в видео – ситуация на фронте по состоянию на утро 30 июня