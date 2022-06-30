Таку інформацію повідомили в Офісі Президента з посиланням на дані Донецької військової адміністрації. По Донеччині ворог стріляє з "Градів" та скидає авіабомби.

До теми Росіяни зосередились на Лисичанську: карта бойових дій станом на 30 червня

Від обстрілів постраждали приватні будинки та багатоповерхівки

Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині постраждали багато приватних будинків та багатоповерхівок. Мовиться про Авдіївку, Часів Яр, Красногорівку та Первомайське.

В області немає взагалі газопостачання, частково – без води та електрики. Відновлювати роботу мереж дуже важко, адже часто цього не дозволяють з міркувань безпеки – через постійні обстріли.

Зверніть увагу! Лише за добу в Донецькій області загинули 2 цивільних людей та 3 отримали поранення.

Яка зараз ситуація на фронті в області

У Генштабі розповіли, що найбільше втрат ворог зазнає саме на Бахмутському напрямку на Донеччині.

Тут напередодні наші військові двічі відбили наступ російської армії. Особливо дісталось окупантам біля Клинового та Новолуганського.

Також українські захисники зупинили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС.

Разом з тим, кажуть у Генштабі, тривають посилені обстріли та авіаудари з боку росіян.

Читайте також Українська авіація 20 разів атакувала росіян: в окупантів багато втрат

Дивіться у відео – ситуація на фронті станом на ранок 30 червня