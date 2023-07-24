"Запорожское направление – это настоящий Вьетнам": бойцы ССО рассказали о штурмах российских окопов

Под Запорожьем россияне построили колоссальную систему обороны. И штурмовать забетонированные окопы, которые к тому же имеют норы, это колоссально трудная задача.

На Ореховском направлении в Запорожской области армейцев брать вражеские позиции тренируют бойцы тактической группы "Медоид" ВСУ. Ведь, по прогнозу военных, штурмов в ближайшее время будет много. О боевых действиях на Запорожском направлении рассказал главный сержант роты, а также десантник, ветеран АТО и бизнесмен Александр Морозов, он же "Квиточка".

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Эта война будет длиться годами

Сегодня война России отняла у Александра Морозова десятки друзей. На вопрос о количестве Александр отвечает так: "где-то под сто". Однако он отметил: "Я ничем не помогу, если буду молиться или что-то вроде. Просто после победы возьму недельный отпуск и поеду к ребятам на кладбища".

Это полномасштабная война. Она продлится минимум 1.5–2 года. Именно мясорубка. Затем, возможно, интенсивность упадет. Для того чтобы это понять, нужно учить историю и опираться в первую очередь на факты,

– сказал Александр Морозов с позывным "Квиточка".

"Здесь настоящий Вьетнам"

Сегодня украинским бойцам в Запорожском направлении крайне тяжело. Как пояснил защитник, это потому, что россияне знали, где будут наступать ВСУ и соответственно подготовились.

Россияне знали, где мы будем наступать. Все же учились по одинаковым учебникам. Здесь настоящий Вьетнам: они сидят в забетонированных окопах, у которых есть норы,

– подчеркнул Александр Морозов.

Однако, несмотря ни на что, защитник Украины не теряет ни здравого смысла, ни чувства юмора: например, он на своей фейсбук-странице публиковал видео в розовом нижнем белье и с автоматом. Александр объяснил, что ему "нравится оттачивать сарказм на людях", с которыми он не знаком: "В комментариях можно их сразу послать, а можно сделать это как-то более изысканно – затроллить".

Смотрите полное интервью с Александром Морозовым: видео

Что происходит на Запорожском направлении: коротко