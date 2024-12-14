Под Покровском закрыли один из участков крупнейшей угольной шахты Украины

Компания "Метинвест" закрыла одну из трех шахт своей угольной компании, которая расположена в поселке Песчаное неподалеку от Покровска в Донецкой области. Работу решили прекратить из-за приближения фронта.

Другие два ключевых объекта шахты продолжают работать. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на объявление компании.

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"Линия фронта приближается"

Работу прекратил только один из участков крупнейшей в Украине угольной шахты. Впрочем, именно эта площадка обеспечивала около половины общего объема добычи украинского угля, которое осуществлял "Метинвест".

Причиной принятия такого решения стало ухудшение ситуации с безопасностью и усиление обстрелов. Поэтому в компании решили приостановить работу на шахте, эвакуировать основной персонал и членов их семей.

Обратите внимание! Эвакуация семей работников "Покровскуголь" из Покровска началась в августе 2024 года. Сами шахтеры работали вахтовым методом.

Окончательное влияние приостановления работы на шахте под Покровском в Песчаном до сих пор оценивают, поэтому пока не называют, как закрытие шахты повлияет на годовые результаты деятельности группы.

Решение о продолжении работы всех промышленных площадок будут приняты с учетом условий боевых действий,

– говорится в сообщении.

К слову, уголь, который добывают возле Покровска, уникальный и заменить его смогут только импортом. Потеря контроля над шахтой приведет к значительному сокращению производства стали в Украине.

К слову, сейчас основная задача россиян на Покровском и Кураховском направлении – выровнять линию фронта.