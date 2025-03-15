ВСУ имеют успехи в Торецке, оккупанты продвигаются возле Северска и Покровска: анализ ISW
- ВСУ имеют успехи в Торецке, тогда как российские войска продвигаются возле Северска и Покровска.
- Российские войска пытались наступать в разных регионах, но украинские силы успешно контратакуют и держат под контролем ключевые позиции.
- Основные боевые действия сосредоточены в Курской области, где ВСУ продолжают обороняться.
Институт изучения войны опубликовал новый отчет о фронте в Украине 15 марта. Враг продвигается на некоторых территориях, но ВСУ дают отпор российской армии.
Основные боевые действия сосредоточены в Курской области. ISW не подтверждает информацию о значительном окружении украинских военных. Хотя россияне продвинулись к международной границе в Курской области, ВСУ все еще сохраняют там некоторые позиции. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на ISW.
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Обзор ситуации на фронте в Украине от 15 марта
- За прошедшие сутки российские войска продолжали наступление на севере Сумской области. Небольшие десантные группы врага пытались осуществить наступление на север Сумской области и продвинуться в направлении Новенького и Журавки, но украинские войска держат ситуацию вдоль международной границы в Черниговской области под контролем.
- 13 и 14 марта российские войска наступали в районе Волчанска в Харьковской области.
- Также оккупанты вели наступательные действия у Красного Первого, Дорошевки и Голубовки и в районе Петропавловки. Украинские силы провели контратаки у дороги Р-79 "Дворичная – Купянск". Наступали россияне и в направлении Боровой, но подтвержденных наступлений не совершили. Украинские силы контратакуют вблизи Богуславки.
- Российская армия, вероятно, продвинулись на Лиманском направлении вблизи Новолюбовки. Враг вел там разведку, но не смог закрепиться. Оккупанты действуют возле Ямполовки и Торского.
Геолокационные кадры показывали, что россияне недавно продвинулись в Васюковку, что недалеко от Северска. Они также наступали в районе Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского. На этом направлении российские войска проводят штурмы и используют больше БпЛА, пытаясь обстреливать Белогоровку.
13 и 14 марта российские войска проводили наземные атаки вблизи Часового Яра, но не продвигались.
Российские и украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Оккупанты имеют успехи возле Озаряновки и, вероятно, продвинулись в лесу Торецка.
ISW скрыла оценку продвижения россиян вблизи шахты "Центральная" в Торецке, ведь доказательств присутствия там россиян не обнаружили. Зато враги совершили наземные атаки у Дачного, Крымского, Дружбы и Сухой Балки. ВСУ продолжают контратаки под Торецком.
Боевые действия в Украине и России за 14 марта / Карты ISW
Россияне недавно продвинулись в Звёздном возле Покровска и вблизи Удачного. Оккупанты атаковали в районе Водяного Второго, Елизаветовки, Свиридоновки, Проминя; возле Лысовки, Шевченко, Песчаного, Звериного, Котлиного, Александрополя, Тарасовки, Удачного, Котляровки, Новоалександрополя, Новосергиевки, Троицкого, Успеновки 13 и 14 марта. Российские силы еще не достигли значительных успехов в районе самого Покровска.
Российские войска продолжали наступление на Кураховском направлении, но не продвинулись. Оккупанты наступали в районе Андреевки, Алексеевки и Константинополя. Также враг двигался в направлении Большой Новоселки, но подтвержденного продвижения не сделал.
Оккупанты наступали возле Бурлацкого, Свободного Поля, Новоселки, Новополя и Ровнополя. ВСУ контратаковали к западу от Бурлацкого.
Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных обстрелах на Гуляйпольском направлении.
14 марта российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области, но не продвигались. Оккупанты атаковали вблизи Пятихаток, Степного, Щербаков, Малых Щербаков и Каменского, Новоандреевки и Малой Токмачки.
Институт изучения войны подытожил, что ВСУ недавно продвинулись в Торецке, а российские оккупанты – вблизи Северска и Покровска.