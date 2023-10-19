Дельфины могут не согласиться, – Гуменюк о запугивании о применении боевых дельфинов

В сети появилась информация о том, что Россия перебрасывает боевых дрессированных дельфинов на военно-морскую базу в Новоозерном, расположенную на западе временно аннексированного Крымского полуострова. Вероятно, таким "оригинальным" способом россияне пытаются защититься от ГУР.

Пресс-секретарь Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отреагировала на возможное появление боевых дельфинов в рядах российской армии. Отметим, что эти млекопитающие считают эффективными против военных водолазов, передает 24 Канал.

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Новый вид "вооружения"

Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS от США и совершила беспрецедентную атаку одновременно на два военных объекта оккупантов. В то же время "вторая армия мира" заявляет, что якобы увеличивает количество боевых дельфинов вблизи Крыма из-за угрозы украинских водолазов. Очевидно, что уровень военных возможностей врага снижается.

Я думаю, что в условиях гибридной войны россияне уже не в первый раз делают вбросы о применении животного мира в боевых действиях. Но учитывая, что с ними даже море несогласно, я думаю, что даже дельфины не согласятся работать на их стороне.

– отметила Гуменюк.

Что этому предшествовало

Еще в апреле появилась информация о том, что россияне выставили боевых дельфинов в защиту после взрывов в Севастополе. В июне количество этих млекопитающих увеличилось.

Россияне якобы отправили на военно-морскую базу на северо-западе Крыма боевых дельфинов. Военно-морской флот России употребляет их для защиты критически принципиальных баз от водолазов.

В последние месяцы украинские спецназовцы усилили активность в Черном море. Такие действия вызывают панику у оккупантов. Для того чтобы защититься от ГУР россияне, вероятно, перебросили группы боевых дельфинов.

В сентябре 2023 года российские захватчики установили отряды для этих млекопитающих.

Издание, специализирующееся на военно-морской тематике, сообщило, что, скорее всего, дельфины научены защищать корабли от потенциальных угроз, таких как водолазы-минировщики или водолазы-разведчики. Если они встретят кого-то, кто не должен быть там, то могут предупредить членов своей команды, чтобы они расследовали или приняли необходимые меры. Также дельфины могут патрулировать побережье, где украинские спецназовцы проводят операции на прибрежных объектах.