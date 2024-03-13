"Наша законная цель": "Боевые отряды Навального" анонсировали взрывы во время выборов в России

Люди, которые назвали себя "Боевыми отрядами Навального", анонсировали взрывы во время выборов в России. Они заявили, что избиркомы – их законная цель.

Видео с таким заявлением распространяется в сети. "Боевые отряды Навального" также отметили, что собираются отомстить за убийство "оппозиционного политика", передает 24 Канал.

К теме Кремлю выгодны объявления о терактах в России: как это может использовать Путин во время выборов

"Есть много подарков"

Люди на видео заявили, что они – "Боевые отряды Навального". Голос утверждает, что люди уже видели их работу, однако раскрывать деталей не стали. В то же время они анонсировали взрывы во время выборов в России.

Так, в заявлении говорится, что "Боевые отряды Навального" имеют много "подарков" для предателей России. Они отметили, что кремлевский режим уже "уничтожил многих борцов за демократию – Немцова и других". По их словам, выборы после убийства Навального – это "плевок на все, что он сделал для России".

Выборы без Навального в списках – это не выборы. Все избиркомы России – законная цель для нашей деятельности,

– говорится в заявлении "Боевых отрядов Навального".

"Боевые отряды Навального" сделали заявление: смотрите видео

Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, "Боевые отряды Навального" записывали обращение, вероятно, на фоне различных взрывных устройств.

Выборы без выбора

В России 17 марта 2024 года состоятся президентские выборы. Понятное дело, это лишь формальность, и Владимир Путин и дальше будет президентом России.

Чтобы продемонстрировать миру "демократию", в России решили провести электронное голосование. Как утверждают эксперты, это была целая спецоперация, в рамках которой специалисты будут корректировать результаты в нужную сторону. Выявить фальсификацию во время такого голосования почти невозможно, ведь электронная система не запоминает личность, отдавшую голос.

Эти якобы "выборы" – это спецоперация. С теми ресурсами, которые есть у власти, они уже победить. Никакое голосование не имеет никакого значения, потому что Путин уже "выиграл выборы". Относительно дистанционного голосования – оно совсем непрозрачное. Нет никаких способов проверить, как это голосование проходит,

– говорят эксперты.

Никто в мире не питает иллюзий, что Путин может отдать пост президента кому-то другому, поэтому в Европарламенте уже выступили с заявлением о том, что не будут признавать результатов таких выборов.