"Наша законная цель": "Боевые отряды Навального" анонсировали взрывы во время выборов в России
Люди, которые назвали себя "Боевыми отрядами Навального", анонсировали взрывы во время выборов в России. Они заявили, что избиркомы – их законная цель.
Видео с таким заявлением распространяется в сети. "Боевые отряды Навального" также отметили, что собираются отомстить за убийство "оппозиционного политика", передает 24 Канал.
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"Есть много подарков"
Люди на видео заявили, что они – "Боевые отряды Навального". Голос утверждает, что люди уже видели их работу, однако раскрывать деталей не стали. В то же время они анонсировали взрывы во время выборов в России.
Так, в заявлении говорится, что "Боевые отряды Навального" имеют много "подарков" для предателей России. Они отметили, что кремлевский режим уже "уничтожил многих борцов за демократию – Немцова и других". По их словам, выборы после убийства Навального – это "плевок на все, что он сделал для России".
Выборы без Навального в списках – это не выборы. Все избиркомы России – законная цель для нашей деятельности,
– говорится в заявлении "Боевых отрядов Навального".
"Боевые отряды Навального" сделали заявление: смотрите видео
Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, "Боевые отряды Навального" записывали обращение, вероятно, на фоне различных взрывных устройств.
Выборы без выбора
В России 17 марта 2024 года состоятся президентские выборы. Понятное дело, это лишь формальность, и Владимир Путин и дальше будет президентом России.
Чтобы продемонстрировать миру "демократию", в России решили провести электронное голосование. Как утверждают эксперты, это была целая спецоперация, в рамках которой специалисты будут корректировать результаты в нужную сторону. Выявить фальсификацию во время такого голосования почти невозможно, ведь электронная система не запоминает личность, отдавшую голос.
Эти якобы "выборы" – это спецоперация. С теми ресурсами, которые есть у власти, они уже победить. Никакое голосование не имеет никакого значения, потому что Путин уже "выиграл выборы". Относительно дистанционного голосования – оно совсем непрозрачное. Нет никаких способов проверить, как это голосование проходит,
– говорят эксперты.
Никто в мире не питает иллюзий, что Путин может отдать пост президента кому-то другому, поэтому в Европарламенте уже выступили с заявлением о том, что не будут признавать результатов таких выборов.