Об этом в интервью 24 Каналу рассказал военный капеллан Евгений Копайгородский. Он неоднократно повторяет всем, что Бог всегда рядом. Иногда это сложно осознать из-за обстоятельств и травматического опыта. Но многие его чувствуют.

К теме Есть ли Бог на войне, грех ли убивать врага и как бойцы переживают потери собратьев: интервью с военным капелланом

Есть ли Бог на войне?

Как отметил капеллан, Господь всегда находится рядом. Но он дал человеку возможность выбора. Он способен выбрать не только добро, но и сознательно выбрать зло. Украинцы столкнулись с врагом, который пошел по пути убийства и тьмы. Он выбрал зло. Украинцы же выбрали путь добра и защиты.

Важно помнить, что это не Бог для нас так сделал, чтобы мы страдали, а на нас нападали. Это – выбор другого человека. Господь всегда на стороне правды. Где правда, там всегда Бог. А где Бог – там победа. Я пытаюсь это доносить ребятам. И они знают, что Бог всегда рядом,

– отметил капеллан.

На войне было много примеров, когда военные выживали в ситуациях, когда шансов было действительно мало. Многие среди атеистов или агностиков после того приходят к Богу. Но даже если нет, то они все равно получают поддержку и понимание.

В 2023 году во время контрнаступления мы с капелланом проводили молитву перед штурмовыми действиями. После этого ко мне подошел боец и сказал: "Знаете, я – атеист, но очень благодарю вас за то, что вы делаете". И тут я осознал, что даже неверующего человека это поддерживает и вдохновляет. Для него было важно, что за него молятся, переживают и поддерживают. Это маркер того, что я на правильном пути и что я делаю важную работу,

– подчеркнул Копайгородский.

Добавим, военный капеллан 47 ОМБр "Магура" Юлиус Хабиняк рассказал о роли капелланов на войне. Военное капелланство начало возрождаться в Украине еще в 2014 году.