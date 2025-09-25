Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів військовий капелан Євгеній Копайгородський. Він неодноразово повторює усім, що Бог завжди поруч. Інколи це складно усвідомити через обставини та травматичний досвід. Але багато хто його відчуває.

Чи є Бог на війні?

Як наголосив капелан, Господь завжди перебуває поруч. Але він дав людині можливість вибору. Вона здатна обрати не лише добро, але й свідомо обрати зло. Українці зіткнулися з ворогом, який пішов шляхом вбивства та темряви. Він обрав зло. Українці ж обрали шлях добра та захисту.

Важливо пам'ятати, що це не Бог для нас так зробив, щоб ми страждали, а на нас нападали. Це – вибір іншої людини. Господь завжди на стороні правди. Де правда, там завжди Бог. А де Бог – там перемога. Я намагаюсь це доносити хлопцям. І вони знають, що Бог завжди поруч,

– зазначив капелан.

На війні було багато прикладів, коли військові виживали у ситуаціях, коли шансів було дійсно мало. Багато хто серед атеїстів чи агностиків після того приходять до Бога. Але навіть якщо ні, то вони все одно отримують підтримку та розуміння.

У 2023 році під час контрнаступу ми з капеланом проводили молитву перед штурмовими діями. Після цього до мене підійшов боєць і сказав: "Знаєте, я – атеїст, але дуже дякую вам за те, що ви робите". І тут я усвідомив, що навіть невіруючу людину це підтримує і надихає. Для нього було важливо, що за нього моляться, переживають і підтримують. Це маркер того, що я на правильному шляху і що я роблю важливу роботу,

– наголосив Копайгородський.

Додамо, військовий капелан 47 ОМБр "Маґура" Юліус Хабіняк розповів про роль капеланів на війні. Військове капеланство почало відроджуватися в Україні ще у 2014 році.