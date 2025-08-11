Про це у розмові з 24 Каналом зазначив військовий капелан 47 ОМБр "Маґура" Юліус Хабіняк, наголосивши на тому, що першочергова роль військового капелана – духовна.

Капелани в ЗСУ: яке їх завдання?

Український народ – це народ духу, він ставить перед собою або свідомо, або ні, запитання, чи правильно він живе, чи за законом Божим. Навіть у 2014 році на Майдані, коли люди розмірковували над таким питанням, церква, як зазначив Хабіняк, була поряд, казавши: "Так, це є богоугодним".

"В Біблії написано, що до свободи визволив нас Христос, ми маємо бути вільними людьми. Тому боротьба за свободу – це є благородна справа, церква це підтримує. У 2014 році на Майдані був намет молитви. Дуже важливою є духовна підтримка", – озвучив військовий капелан.

Друга роль військового капелана, як пояснив Хабіняк, полягає у відродженні української ідентичності. Він нагадав, що капелани були ще за часів козацтва. Священники молились за козаків, проводили релігійні обряди.

Те, що капеланська служба розвивається в ЗСУ – це відновлення української ідентичності. Кожен воїн веде свою духовну боротьбу зі страхами, недовірою, а для цієї боротьби потрібен поряд священник, який допоможе, покаже напрямок,

– розповів Хабіняк.

Вигравши внутрішню боротьбу, військовослужбовець, як зауважив капелан, з більшою міццю вступає у боротьбу з зовнішнім ворогом. Він розповів, що в Росії служби ставлять питання, в яких структурах в Україні працюють капелани: СБУ чи ГУР. Коли вони чують, що українські капелани не працюють в таких органах, що вони – духовна сила народу, то дивуються цьому і кажуть, що тоді не розуміють, навіщо ж вони потрібні в українській армії.