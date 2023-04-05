Пытался вернуться: Украина отреагировала на задержание депортированного в Россию подростка
Источник:Дмитрий Лубинец
В Кремле признали, что российские спецслужбы помешали вернуться домой 17-летнему гражданину Украины из Мариуполя Богдану Ермохину. Ситуацию прокомментировал украинский омбудсмен.
Во вторник, 4 апреля, так называемая уполномоченная по правам детей России Мария Львова-Белова констатировала, что подросток из Мариуполя хотел вернуться в Украину через Беларусь, однако его не пропустили спецслужбы. Омбудсмен Дмитрий Лубинец считает, что это очередная история, когда россияне сами признались в совершенном преступлении.
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У юноши есть сестра в Украине
Следует отметить, что Международный уголовный суд в Гааге в марте выдал ордер на арест Львовой-Беловой за ее вероятную причастность к похищению детей.
Что касается 17-летнего Богдана Ермохина – сначала его оккупанты депортировали из Мариуполя в Донецк, а затем в Россию, где он находится до сих пор в приемной семье. Мальчик, конечно, рвется в Украину, потому что, в частности, у него есть здесь родная сестра.
Этот юноша имеет гражданство Украины. Поэтому принудительное перемещение его на территорию страны-агрессора не "спасение", как это отмечает Львова-Белова, а преступление… Эта история — очередное публичное признание в совершенных военных преступлениях – похищении украинских детей,
– написал Лубинец.
Кроме того, он уверен, что за это обязательно будет справедливое наказание для всех кремлевских чиновников. К тому же, Киев работает над тем, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к таким и подобным преступлениям.
Мария Львова-Белова отметила, что они даже подготовили специальный отчет по работе этого, так называемого, института по помощи детям, которых "коснулась специальная военная операция" – то есть циничное нападение России на наше государство,
– говорится в заявлении омбудсмена.
Депортация детей – это геноцид
- Вспомним, что во время этой же пресс-конференции Львова-Белова "жаловалась", ведь ее "приемный сын" с Украины якобы издевается над российскими детьми и говорит, что готов "съесть москалика".
- Собственно, ничего удивительного в этом нет, ведь ребенок, очевидно, хочет домой, а его незаконно удерживают во вражеском государстве.
- Добавим, что, согласно международному праву, действия, которые связанны с депортацией, насильственным перевоспитанием детей и навязыванием им каких-то чужих идей (то есть – стирание самоидентичности), можно квалифицировать как геноцидную практику.