Пытался вернуться: Украина отреагировала на задержание депортированного в Россию подростка

В Кремле признали, что российские спецслужбы помешали вернуться домой 17-летнему гражданину Украины из Мариуполя Богдану Ермохину. Ситуацию прокомментировал украинский омбудсмен.

Во вторник, 4 апреля, так называемая уполномоченная по правам детей России Мария Львова-Белова констатировала, что подросток из Мариуполя хотел вернуться в Украину через Беларусь, однако его не пропустили спецслужбы. Омбудсмен Дмитрий Лубинец считает, что это очередная история, когда россияне сами признались в совершенном преступлении.

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У юноши есть сестра в Украине

Следует отметить, что Международный уголовный суд в Гааге в марте выдал ордер на арест Львовой-Беловой за ее вероятную причастность к похищению детей.

Что касается 17-летнего Богдана Ермохина – сначала его оккупанты депортировали из Мариуполя в Донецк, а затем в Россию, где он находится до сих пор в приемной семье. Мальчик, конечно, рвется в Украину, потому что, в частности, у него есть здесь родная сестра.

Этот юноша имеет гражданство Украины. Поэтому принудительное перемещение его на территорию страны-агрессора не "спасение", как это отмечает Львова-Белова, а преступление… Эта история — очередное публичное признание в совершенных военных преступлениях – похищении украинских детей,

– написал Лубинец.

Кроме того, он уверен, что за это обязательно будет справедливое наказание для всех кремлевских чиновников. К тому же, Киев работает над тем, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к таким и подобным преступлениям.

Мария Львова-Белова отметила, что они даже подготовили специальный отчет по работе этого, так называемого, института по помощи детям, которых "коснулась специальная военная операция" – то есть циничное нападение России на наше государство,

– говорится в заявлении омбудсмена.

Депортация детей – это геноцид