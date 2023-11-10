Богдан Ермохин хочет в Украину: после обращения к Зеленскому к делу присоединился Красный Крест

Богдан Ермохин – 17-летний парень из Мариуполя, которого оккупанты вывезли в Россию. После того, как он обратился за помощью к Владимиру Зеленскому, к делу присоединился Красный Крест.

Подросток из Мариуполя обратился к Президенту Украины с просьбой, чтобы тот помог ему вернуться в Украину. Адвокат парня Екатерина Бобровская рассказала, что после этого с ней связались представители Комитета Красного Креста.

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Красный Крест взял вопрос под контроль

По словам госпожи адвоката, после публикации обращения Богдана Ермохина с ней связались представители Красного Креста. Более того, вышли на связь и представители российской стороны.

Вчера вышел на контакт Комитет Красного Креста. Они сказали, что взяли этот вопрос под личный контроль, как они сказали. И вчера позвонили по телефону с аппарата РФ и сказали, что они решают вопрос о дате и месте, где ребенок будет передан. То есть они об этом говорят, но официальных заявлений, я пока не видела,

– рассказала адвокат.

Бобровская также напомнила, что подросток встречался с уполномоченной по правам человека России Татьяной Москальковой. В ходе разговора Богдан заявил, что хочет вернуться в Украину. На словах 17-летнему парню сказали, что "помогут", а на самом деле вручили повестку.

Адвокат заявляет, что сомневается в том, что россияне разрешат уехать Богдану в Украину. Поэтому парень пошел на такой опасный шаг, как записать обращение к Зеленскому. Бобровская объяснила, что Богдану очень тяжело в России, где он, по сути, находится в плену. Также она подтвердила, что ребенок уже получил российский паспорт. Ведь как только оккупанты вывезли его на территорию России, то сразу и "вручили" документ.

"Ему очень непросто психологически. Одно дело когда это взрослый, другое когда это ребенок. Когда этот ребенок не может разговаривать на том языке, на котором он привык, да, в обычное время разговаривать. Когда он ограничивается. Ну выйти на улицу он же не может, понимаете. То есть он постоянно находится в замкнутом пространстве", – поделилась адвокат.

Связавшиеся с Бобровской представители российской стороны заверили – они официально обратятся к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу

Богдан Ермохин пытался попасть в Украину