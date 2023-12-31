Страх войны был, – похищенный Россией подросток вспомнил, как видел врага в 2014 году

Богдан Ермохин – это парень-сирота из Мариуполя, которого похитили россияне после 24 февраля 2022 года. Уже после совершеннолетия и возвращения в Украину подросток поделился воспоминаниями, в частности, о первых неделях войны в 2014 году.

"Страх войны был", – вспоминает Богдан Ермохин, переживший вторжение врага в Мариуполь в 2014 году. Парень рассказал о своем детстве без родителей, жизни в осаде и насильственном вывозе в Россию.

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Сирота войны: 14-го и 22-го лет

Богдан считал Мариуполь самым красивым местом для полномасштабного вторжения в 2022 году. К сожалению, парень не может вспомнить лицо своих родителей, покинувших этот мир в 2014 году, но помнит страх и российские флаги.

Я помню, что были солдаты, я не очень понимал, кто это, но русские знамена уже были у нас. Конечно, был страх войны, когда я остался с ней один на один, у меня родители уже умерли и никуда не отправили... Умерли более 8 лет назад,

– делится Богдан о начале войны на Востоке Украины в 14-м.

После захвата Мариуполя уже в 2022 году Богдана и других детей вывезли в Россию, где им пытались промыть мозги. Он много раз говорил о том, что хочет домой, но смог претворить в жизнь мечту только тогда, когда ему исполнилось 18 лет.

Кремля ждет трибунал

Международный уголовный суд в Гааге в марте 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовской-Беловой за похищение украинских детей. Действия России классифицированы как военное преступление и геноцидная практика в Нидерландах.

Международные эксперты считают, что достаточно доказательств для привлечения Путина к ответственности, но есть значительные практические препятствия.

Россия не признает юрисдикции Международного уголовного суда, что усложняет юридические последствия ордера на арест. МКС не ведет заочных судов, поэтому без присутствия Путина судебный процесс невозможен.

Кремлевский вожак посетил около десятка стран после вторжения в Украину, хотя и его свобода передвижений ограничена санкциями.

, что Ермохин прожил 16 лет в Мариуполе, прежде чем был похищен русскими военными. Во вражеском государстве подросток вынужден был находиться в санатории "Поляна", где ему и другим детям пытались навязать российскую пропаганду.