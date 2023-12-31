Страх войны был, – похищенный Россией подросток вспомнил, как видел врага в 2014 году
Источник:ТСН
Богдан Ермохин – это парень-сирота из Мариуполя, которого похитили россияне после 24 февраля 2022 года. Уже после совершеннолетия и возвращения в Украину подросток поделился воспоминаниями, в частности, о первых неделях войны в 2014 году.
"Страх войны был", – вспоминает Богдан Ермохин, переживший вторжение врага в Мариуполь в 2014 году. Парень рассказал о своем детстве без родителей, жизни в осаде и насильственном вывозе в Россию.
Смотрите также Выбора не было, – Богдан Ермохин рассказал, как его похитили русские и держали до совершеннолетия
Сирота войны: 14-го и 22-го лет
Богдан считал Мариуполь самым красивым местом для полномасштабного вторжения в 2022 году. К сожалению, парень не может вспомнить лицо своих родителей, покинувших этот мир в 2014 году, но помнит страх и российские флаги.
Я помню, что были солдаты, я не очень понимал, кто это, но русские знамена уже были у нас. Конечно, был страх войны, когда я остался с ней один на один, у меня родители уже умерли и никуда не отправили... Умерли более 8 лет назад,
– делится Богдан о начале войны на Востоке Украины в 14-м.
После захвата Мариуполя уже в 2022 году Богдана и других детей вывезли в Россию, где им пытались промыть мозги. Он много раз говорил о том, что хочет домой, но смог претворить в жизнь мечту только тогда, когда ему исполнилось 18 лет.Отметим, что Ермохин прожил 16 лет в Мариуполе, прежде чем был похищен русскими военными. Во вражеском государстве подросток вынужден был находиться в санатории "Поляна", где ему и другим детям пытались навязать российскую пропаганду.
Кремля ждет трибунал
- Международный уголовный суд в Гааге в марте 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовской-Беловой за похищение украинских детей. Действия России классифицированы как военное преступление и геноцидная практика в Нидерландах.
- Международные эксперты считают, что достаточно доказательств для привлечения Путина к ответственности, но есть значительные практические препятствия.
- Россия не признает юрисдикции Международного уголовного суда, что усложняет юридические последствия ордера на арест. МКС не ведет заочных судов, поэтому без присутствия Путина судебный процесс невозможен.
- Кремлевский вожак посетил около десятка стран после вторжения в Украину, хотя и его свобода передвижений ограничена санкциями.