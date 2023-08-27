Думал, что могут показательно повесить на Болотной площади: Кротевич о своих мыслях в плену

"Азовец" Богдан Кротевич рассказал, что находясь в плену был уверен на 90%, что россияне показательно его казнят. Он задумывался, насколько это была бы достойная смерть.

Начальник штаба бригады спецназначения "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич поделился своими переживаниями во время пребывания в плену. Он считает, что это достойно быть врагом всего народа оккупантов.

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Отношение к плену "азовца"

Богдан Кротевич всегда был убежден, что в жизни человека важнейшим является конец – то, как человек уходит из жизни. Именно поэтому во время плена он задумывался о собственной смерти. Одним из возможных вариантов он считал смертную казнь на Красной площади.

Я когда сидел в плену где-то на 90%, думал, что меня повесят где-то на Красной площади, на Болотной. Повесят показательно. И для меня это была бы достойная смерть… Тебя сделали врагом российского народа,

– рассказал "Тавр".

Он уверен, что в случае такого сценария можно считать, что он достойно прожил жизнь. Однако для него были важны последние слова. Кротевич надеялся, что россияне не заставят его говорить нужные им вещи или совсем молчать. "Тавр" думал крикнуть "Слава Украине" или негатив о россиянах прямо перед казнью.

Также Кротевич размышлял, что может сидеть в плену и год или даже десять лет. Но он думает, что если бы это был долгий срок, его бы этапировали в Сибирь.

Богдан Кротевич рассказал и о своем побратиме, который не боится умирать. Тот убежден, что уже прожил более интересную жизнь, чем тысячи или даже сотни тысяч других людей – ему 34 года.

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