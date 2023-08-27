Начальник штабу бригади спецпризначення "Азову" Богдан "Тавр" Кротевич поділився своїми переживаннями під час перебування у російському полоні. Він вважає, що це гідно бути ворогом цілого народу окупантів.

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Ставлення до полону "азовця"

Богдан Кротевич завжди був переконаний, що в житті людини найважливішим є кінець – те, як людина йде з життя. Саме тому під час полону він задумувався про власну смерть. Одним з ймовірних варіантів він вважав страту на Червоній площі.

Я коли сидів у полоні десь на 90% думав, що мене повісять десь на Червоній площі, на Болотній. Повісять показово. І для мене це була б достойна смерть… Тебе зробили ворогом російського народу,

– розповів "Тавр".

Він переконаний, що у випадку такого сценарію можна вважати, що він гідно прожив життя. Однак для нього було важливими останні слова. Кротевич сподівався, що росіяни не змусять його говорити потрібні їм речі чи то зовсім мовчати. "Тавр" думав крикнути "Слава Україні" або негатив про росіян прямо перед стратою.

Також Кротевич розмірковував, що може сидіти в полоні й рік або навіть десять років. Але він думає, що якби це був довгий термін, то його б етапували до Сибірі.

Богдан Кротевич розповів й про свого побратима, який не боїться помирати. Той переконаний, що вже прожив цікавіше життя, ніж тисячі чи навіть сотні тисяч інших людей – йому 34 роки.

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