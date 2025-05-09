Война унесла жизнь еще одного журналиста: на фронте погиб Богдан Лысенко

Россия продолжает убивать украинцев. Защищая Украину, на войне погиб журналист Богдан Лысенко.

Мужчина был офицером Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт массовой информации.

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Что известно о Богдане Лысенко

Богдан Лысенко погиб на Запорожском направлении. Это известие сообщил его сын Антон Лысенко в своих соцсетях.

13 апреля мой отец попал под вражеский обстрел. Все это время мы надеялись на лучшее. Однако неумолимая судьба решила иначе, и он будет защищать нас уже на небе,

– написал сын погибшего.

Журналист Богдан Лысенко родился 24 марта 1966 года в Житомире. Он известен читателям под творческим псевдонимом Bogdan Lu. В рамках своей журналистской деятельности публиковался в таких всеукраинских и региональных медиа, как "Факты", "КП в Украине", "Суббота" и "Эхо".

Погибший воин прошел Революцию достоинства, а когда в Крыму появились "зеленые человечки", он сразу поехал туда и подготовил репортаж.

После этого Богдан работал журналистом в Донецкой области. В 2014 году он попал в плен, но благодаря усилиям волонтеров за трое суток его удалось освободить. Впоследствии эти три дня в плену он описал в своем материале.

Журналист провел на службе восемь лет. После того как подписал контракт с Вооруженными силами Украины, он стал снайпером-разведчиком, а офицерское звание получил уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. На своей последней должности Богдан исполнял обязанности заместителя командира роты.

Военный стал 106-м медийщиком, который погиб в результате полномасштабной российской агрессии против Украины.

К слову, ранее на фронте погиб военный и бывший работник ТРК "Люкс" Василий Довбуш. До того, как стать на защиту страны, он занимался монтажом и видеодизайном на 24 Канале. Украинский воин погиб 6 мая 2025 года во время выполнения боевого задания.