Навеки 20: на фронте погиб военный из Львова, награжденный "Золотым крестом"
- 20-летний Богдан Неведомский из Львова погиб на фронте 15 июня 2025 года во время выполнения боевого задания.
- Он служил в 120-м отдельном разведывательном полку ВСУ и был награжден нагрудным знаком "Золотой крест".
- Богдан был энергичным, справедливым и имел много друзей; у него остались родители, брат и бабушка.
Война забирает лучших сыновей и дочерей Украины. Трагическая весть о смерти 20-летнего Богдана Неведомского поступила во Львов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
Смотрите также Он был ее миром, душой и светом: история любви Юрия Фелипенко и Екатерины Мотрич
Что известно о потере защитника из Львова
Богдан Неведомский родился 6 сентября 2024 года. Учился в школе I-III ступеней №36 и в школе №67. Впоследствии работал в ПАО "Львовский хладокомбинат".
В 2024 году парень присоединился к ВСУ. Богдан воевал на Донецком направлении в составе 120-го отдельного разведывательного полка Сухопутных войск. За мужество и успешное выполнение задач, молодой воин был награжден нагрудным знаком "Золотой крест" главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Со слов родных, был энергичным и открытым ко всему новому. Был справедливым, всегда готовым помочь, на него можно было положиться. Имел много друзей и легко находил общий язык с людьми.
Богдан Неведомский погиб на войне / фото Львовский городской совет
Погиб Герой во время выполнения боевого задания 15 июня 2025 года. У него остались родители, брат и бабушка.
Заметим, неделю назад в Донецкой области погиб 35-летний киевский полицейский Владимир Середюк. Правоохранитель присоединился к полку особого назначения (стрелковый) ГУНП в Киеве в 2024 году.