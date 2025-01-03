Россия отдает определенное количество тел или останков без указания фамилий, – представитель Коордштаба

Россия часто передает тела павших украинских военных без указания личных данных. Это значительно усложняет их идентификацию.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко для АрмияInform. Он поделился трудностями, с которыми сталкиваются украинские органы при возвращении тел павших героев из российского плена.

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Россия передает останки тел без идентификации

По его словам, Россия часто передает тела или останки без указания личных данных, что затрудняет процесс идентификации.

Российская Федерация нам отдает определенное количество тел или останков без указания фамилий или хоть чего-то: есть просто "неизвестный мужчина", "неизвестная женщина",

– сообщил Охрименко.

По словам Охрименко, пока не будет подтверждена смерть, лицо считается без вести пропавшим.

После репатриации тел или останков наших героев, после проведения всех лабораторных исследований и ДНК-экспертиз мы устанавливаем принадлежность лица,

– пояснил он.

Идентификация проводится путем синхронизации данных с украинской базой. Как только лицо идентифицируют, оно заносится в список погибших.

Руководитель Координационного штаба также отметил, что существует проблема территориальной подследственности.

Когда семья проживает в Хмельницкой области, подает заявление о без вести пропавшем ее родном в Донецкой области, уголовное дело открывается в Хмельницкой. Следователь коммуницирует, берет ДНК-образцы семьи, а потом через Офис Генерального прокурора это уголовное производство передается по месту совершения преступления, то есть по месту исчезновения человека,

– пояснил Охрименко.

Он также обратил внимание на то, что в таких случаях следователь может иметь большое количество дел по без вести пропавшим лицам, что затрудняет коммуникацию и расследование. Однако, в Координационном штабе разработали систему "единого окна".

Эта инициатива позволяет более эффективно взаимодействовать между различными органами и помогать семьям военнослужащих в решении административных вопросов.

Если нужна коммуникация с воинской частью, то консультант вызывает представителя, например, ТрО, если военнослужащий служил там,

– объяснил он.

К слову, в 2024 году Украина вернула из российского плена 1358 украинцев, среди которых военнослужащие и гражданские.

30 декабря между Украиной и Россией состоялся обмен пленными, вернулись 189 украинцев, включая защитников "Азовстали" и Мариуполя.