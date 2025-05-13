На войне погиб оператор дронов со Львовщины Богдан Пундор

На фронте погиб еще один Герой из Львовщины. В бою вблизи Малиновки Донецкой области 28 апреля оборвалась жизнь 27-летнего Богдана Пундора.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Львовскую областную военную администрацию. Он был оператором дронов, который защищал Украину от российских оккупантов.

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Боролся за Украину с неба

Вблизи села Малиновка Покровского района Донецкой области 28 апреля погиб 27-летний защитник Украины Богдан Пундор. Герой со Львовщины отдал жизнь, выполняя боевое задание.

Богдан был оператором беспилотников в составе воинской части 3002. В ряды ВСУ вступил в августе 2024 года, став к борьбе с российскими оккупантами. Его боевой путь оборвался на передовой – защитник погиб, прикрывая собратьев.

Воин родом из села Междуречье Жидачевской общины Стрыйского района Львовской области. Домой он вернулся "на щите".

Напомним, что криворожский стендап-комик и спецназовец "Азова" Дмитрий Скрипник погиб на Торецком направлении во время выполнения долга.

Скрипник был известным юмористом, который присоединился к Вооруженным силам Украины во время вторжения, оставив жену и дочь.