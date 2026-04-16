Дрон убил его на детской площадке: что известно о мальчике, погибшем во время атаки на Черкассы
- Вражеский дрон убил 8-летнего Богдана Сергеева на детской площадке в Черкассах.
- В городе объявили день траура, а в школе планируют почтить память ученика.
Вражеская атака на Черкассы 14 апреля унесла жизнь Богдана Сергеева, мальчику было всего 8 лет. В момент, когда по городу ударил российский дрон, он играл с друзьями на детской площадке.
О вражеском ударе, а также о том, каким был погибший мальчик при жизни, журналисты Общественного расспросили очевидцев и учителей школьника.
К теме Серия взрывов прогремела в Черкассах во время атаки "Шахедов": пострадали люди
Как вспоминают погибшего 8-летнего мальчика?
Классная руководительница Тамара Магльована рассказала, что Богданчик посещал воскресную школу, был общительным и мечтал стать футболистом. По ее словам, он рос светлым, доброжелательным ребенком, который любил спорт и стремился к миру.
В тот день школьник вместе с друзьями проводил время на детской площадке. Именно там его и застал вражеский дрон.
Те (дети – ред.) полетели вразброс, а он (Богдан – ред.) держал два мячика, чтобы они никуда не делись. Его подбросило, видимо, на метра два вверх, а потом он упал. Я вызвала "скорую". К сожалению, ничего не смогли сделать – его очень посекло,
– рассказала о трагедии очевидица Валентина Гуляницкая.
Директор экстренной медицинской службы Игорь Фесун сообщил, что медики более часа пытались спасти жизнь ребенка, однако сделать это не удалось.
Друзья парня тяжело переживают потерю: Богдан запомнился как спокойный, дружественный и очень светлый ученик, который ни с кем не конфликтовал. Классная руководительница вспоминает, что он любил играть с одноклассниками, строить из конструктора и проводить время в классе. Теперь же о нем напоминают личные вещи и его парта в классной комнате.
После трагедии местные жители приносят игрушки к месту гибели / Фото Общественного
В городе объявили день траура. В школе также планируют почтить память ученика – обустроить памятный уголок, провести тематические беседы и просмотры материалов, чтобы напомнить о важности безопасности в условиях войны.
Как сообщили корреспонденты Общественного, 16 апреля Богдана провели в последний путь.
Напомним! В тот день в результате обстрела еще девять человек были госпитализированы, среди них есть ребенок. Падение беспилотника повлекло повреждение по меньшей мере четырех многоэтажных жилых домов
Что известно о массированном обстреле 16 апреля?
Массированная атака России продолжалась почти непрерывно в течение суток – с утра 15 апреля до утра 16-го. При этом оккупанты все чаще наносят удары именно днем. Политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук отметил, что враг комбинирует различные виды вооружения, чтобы поразить максимальное количество целей, используя их в течение всего дня.
Мощному обстрелу подвергся Киев: известно о четырех погибших, среди которых есть ребенок. Разрушения зафиксировали в Оболонском, Шевченковском, Подольском и Деснянском районах, причем удары пришлись именно на жилую застройку.
Той же ночью Одесса пережила несколько волн атак ракетами и ударными беспилотниками. В городе погибли 8 человек, еще 16 получили ранения. Повреждена инфраструктура и жилой дом в Хаджибейском районе, взрывной волной выбито более 300 окон в разных зданиях.
Под ударом оккупантов был также Днепр, где погибли люди. Атаковала вражеская армия и Запорожье, Николаев, Херсон и другие города.