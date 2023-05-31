Жену нардепа Торохтия проверят из-за расследования: она может лишиться должности в "Антонове"
Источник:Украинская оборонная промышленность
Депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Торохтий попал в скандал из-за того, что ездит на море за границу во время военного положения. А его жена теперь может лишиться должности в "Антонове".
Так, Укроборонпром назначил служебную проверку Алины Левченко, которая является женой Богдана Торохтия. Это все из-за журналистского расследования Bihus.info.
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Жена Торохтия может потерять должность в "Антонове"
Алина Левченко является советницей исполняющего обязанности генерального директора госпредприятия "Антонов". После выхода журналистского расследования Bihus.info о ней и ее муже Богдане Торохтии Укроборонпром назначил служебную проверку в отношении женщины.
Проверка касается соответствия опыта и компетенций Левченко должности, занимаемой с февраля 2023 года.
Концерн инициировал соответствующую проверку, которую должно провести ГП "Антонов" с участием представителей службы безопасности Укроборонпрома и проинформировать о ее итогах,
– рассказали в ведомстве.
Что известно о Левченко
- Журналисты утверждают, что у Левченко раньше был магазин роскошной одежды в начале 2010-х годов, а сейчас владеет студией дизайна интерьеров.
- По данным расследования, Левченко не имела никакого отношения к самолетостроению.
- В "Антонове" Левченко стала советницей по вопросам управления непрофильными активами.
- С 2011 года Левченко работала на компании, связанные с аграрной отраслью.
Как Торохтий во время войны отдыхает за границей
- Расследователи Bihus.Info убеждены, что депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Торохтий ездит на море за границу во время военного положения. Ирония состоит в том, что Торохтий является инициатором законопроекта о запрете выезда нардепов.
- Также депутат использует приобретенный в марте 2023 роскошный Mercedes-Benz EQS, который стоит около 7 миллионов гривен.
- В то же время Торохтий в комментарии расследователям подтвердил, что уезжал за границу после полномасштабного вторжения по семейным делам: к детям, выехавшим из Украины, а также к жене.