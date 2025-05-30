В боях за Украину погиб 27-летний горняк из Львовской области Богдан Тритяк
- 27-летний Богдан Тритяк из Львовщины погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области 30 мая.
- Защитник работал горняком на шахте "Лесная"; чин похорон состоится 3 мая в селе Селец.
В пятницу, 30 мая, во время выполнения боевого задания в районе села Новодмитровка Донецкой области погиб 27-летний Богдан Тритяк. Защитник был родом из Львовской области.
В мирной жизни он работал горняком. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Шептицкий городской совет и ГП "Львовуголь".
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Что известно о погибшем
Богдан Тритяк родился 16 августа 1997 года, жил в селе Селец Шептицкого района Львовской области.
В ГП "Львовуголь" сообщили, что покойный работал на шахте "Лесная" с 2021 года – подземным горняком на участке вентиляции и техники безопасности.
Соболезнования родным и близким воина выразили трудовой коллектив и профсоюзные организации, все шахтерское сообщество Прибужья и Шептицкий городской совет.
Склоняем головы перед светлой памятью Защитника. Наш долг – никогда не забывать, какой ценой ежедневно борются за нашу независимость наши Воины Света,
– написали там.
В понедельник, 2 июня, герой "на щите" вернулся в родную общину. Чин похорон состоится во вторник, 3 мая в селе Селец.
Напомним, 23 мая во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб 24-летний Эдуард Постовенский. Защитник пошел служить после эвакуации из Бучи в апреле 2022 года.