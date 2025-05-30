В боях за Украину погиб 27-летний горняк из Львовской области Богдан Тритяк

В пятницу, 30 мая, во время выполнения боевого задания в районе села Новодмитровка Донецкой области погиб 27-летний Богдан Тритяк. Защитник был родом из Львовской области.

В мирной жизни он работал горняком. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Шептицкий городской совет и ГП "Львовуголь".

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Что известно о погибшем

Богдан Тритяк родился 16 августа 1997 года, жил в селе Селец Шептицкого района Львовской области.

В ГП "Львовуголь" сообщили, что покойный работал на шахте "Лесная" с 2021 года – подземным горняком на участке вентиляции и техники безопасности.

Соболезнования родным и близким воина выразили трудовой коллектив и профсоюзные организации, все шахтерское сообщество Прибужья и Шептицкий городской совет.

Склоняем головы перед светлой памятью Защитника. Наш долг – никогда не забывать, какой ценой ежедневно борются за нашу независимость наши Воины Света,

– написали там.

В понедельник, 2 июня, герой "на щите" вернулся в родную общину. Чин похорон состоится во вторник, 3 мая в селе Селец.

Напомним, 23 мая во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб 24-летний Эдуард Постовенский. Защитник пошел служить после эвакуации из Бучи в апреле 2022 года.