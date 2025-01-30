В результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания на передовой погиб журналист телеканала "Новый Чернигов" Богдан Заяц. Сердце защитника перестало биться еще 30 января, однако официально информацию об этом подтвердили только сейчас.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. О времени и месте прощания станет известно позже.

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Что известно о погибшем?

Богдана вспоминают как талантливого журналиста, автора десятков сюжетов о жизни Чернигова во время войны, работе волонтеров, военных, восстановлении города после осады.

С первых дней полномасштабного вторжения он остался работать под обстрелами, а позже – добровольно пошел служить в ВСУ. Покойный продолжал защищать родную землю даже после тяжелого ранения.

За личное мужество и преданность делу Богдана отметили грамотой Национального совета ко Дню военного журналиста.

Его подвиг навсегда войдет в историю нашего государства. Вечная память и низкий поклон Герою!

– говорится в сообщении.