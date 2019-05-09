Богдан Хмельницкий: история о гетмане, которому удалось объединить украинские территории

Богдан Хмельницкий – реформатор и основатель украинской государственности. Именно он впервые придает термину "Украина" политическое звучание. Именно при его гетманстве Украина начинает отсчет как государство.

О единой и нераздельной Украине – вплоть до Перемышля и границ Киевской православной митрополии – неоднократно говорил и предшественник Богдана Хмельницкого – Петр Сагайдачный.

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Однако именно Богдану удалось заложить фундамент Гетманщины. А еще – сосредоточиться на том, чтобы освободить и объединить украинские территории, где проживали этнические украинцы. Впрочем, амбициозная гетманская политическая программа сформировалась не сразу.

Хмельницкий ввел массовые восстания

Сначала Хмельницкий в союзе с татарами молниеносно победил в битвах на Желтых Водах и под Корсунем. Там ему удается разбить коронное войско, а двух польских гетманов взять в плен.

Это вдохновило украинцев на дальнейшие масштабные восстания против польско-шляхетской власти. Они прокатились почти по всей территории Украины и впервые за несколько веков нашей истории освободительные восстания стали такими массовыми. На борьбу поднялись все – от казачества, крестьянства и мещан до шляхты и духовенства.



Иллюстрация "Битва под Пилявцами"

Однако даже после таких побед и колоссальной поддержки населения Хмельницкий еще не думает об Украине как государстве. Начиная восстание, Богдан преследовал ограниченную цель. Она касалась прежде всего узко сословных казачьих интересов.

И лишь в начале 1649 года гетман поставил перед собой другую цель – освободить от Речи Посполитой всю территорию, где проживали этнические украинцы, а также объединить ее в военно-территориальном устройстве Войска Запорожского. И определяющим в этом стала триумфальная встреча гетмана Войска Запорожского в Киеве.

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2 января 1649 года Богдан Хмельницкий торжественно въезжает в Киев через Золотые ворота. Его почетно встречает многотысячная толпа во главе с иерусалимским патриархом Паисием и киевским митрополитом с духовенством.

Иллюстрация "Хмельницкий въехал в Киев через Золотые ворота"

Патриарх назвал казацкого предводителя "князем Руси". А спудеи Киево-Могилянской коллегии – "Моисеем, спасителем ... народа русского с неволи Лядской, Богом данным, тому и Богданом названным". Триумфальная встреча Хмельницкого в Киеве красноречиво показала: начало нового казацко-Гетманского Государства заложено. Это изменило историю в Восточной и Центральной Европе и начало эпоху возрождения украинской государственности.

Богдан Хмельницкий является основателем украинской государственности

При Богдане Хмельницком Украина получила все признаки государственности. Впервые Хмельницкий создает структуры, которые работают сугубо на украинское государство. Это собственные вооруженные силы, таможенная, финансовая, почтовая, судебная службы, внутренняя и внешняя торговля. Деньги уже лежали в государственной казне, а не в королевской. А значит, шли на развитие молодого государства. Это красноречивый показатель полноценного функционирования казацкого государства.

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При Хмельницком Украина получила не только внутриполитическое признание, но и прочно утвердилась на международном уровне. Дипломатию Украинского государства признали многие страны мира – Австрийская и Османская империи, Бранденбургское курфюрство, Венецианская республика, Шведское королевство, Прусское герцогство, Валашское и Трансильванское княжество, Крымское ханство и другие.

Союз с Московским государством

1654 года Хмельницкий ищет союзника в войне с Речью Посполитой и заключает договор с Московским государством. Оно же стремилась отвоевать у Речи Посполитой потерянные территории. Так, на основе общего врага родился военный союз с Московией.

При этом за Гетманщиной оставались практически все автономные полномочия. Однако почти сразу Московия начала вести политику на их ограничение. И делала это, в том числе и прибегая к фальсификации Мартовских статей. Именно в них были выписаны основные права и вольности автономной Гетманщины.

Иллюстрация "Переяславская Рада"

Таким образом, Переяславская рада, на которой и обсуждали условия союза с Москвой, стала первой попыткой Москвы навязать Украине "русский мир" уже в 17 веке. И до сих пор РФ умалчивает сам факт древности украинской национальной идеи и желания украинцев возродить свою историю.

Зародыши украинской нации как этнического образования достигают времен великого переселения народов в 5-6 веках. Но официально, на политическом уровне, называться Украиной, украинским народом, украинцами мы стали именно во времена Хмельницкого. Поэтому сейчас украинской государственности не 28 лет, а по крайней мере 370 лет.