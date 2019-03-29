Песок превращался в кровавое месиво: кто такие гладиаторы и почему некоторые бои останавливали

Гладиаторы веками развлекали зрителей своими отчаянными соревнованиями за право на жизнь. Каждый раз, выходя на арену, каждый из них понимал, что этот бой может быть последним. Их судьба зависела от жестокой публики, желавшей увидеть кровавое месиво.

Гладиаторские бои зародились в Древнем Риме еще в 4 веке до нашей эры. Эти соревнования стали одним из символов римской военной системы, а также сыграли важную роль в политической жизни Древнего Рима.

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Гладиатором называли бойца, который сражался с другим гладиатором или с дикими животными для забавы публики на специальных аренах – амфитеатрах. Самой известной такой ареной является римский Колизей. Первые зафиксированные в источниках бои произошли в Колизее в 264 году до нашей эры. Их организовали Марк и Децим Бруты в память о своем покойном отце.



Колизей



Его считают одним из крупнейших амфитеатров



Так мог выглядеть Колизей ранее

Традиция гладиаторских боев не имеет аналогов в мире. И происходит от старинного ритуала жертвоприношения, во время которого две жертвы соревновались между собой на смерть.

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Обычно, гладиаторами становились военнопленные, рабы или приговоренные к смертной казни преступники. Однако свободные римляне также могли участвовать в действе. И если первые шли на такой отчаянный шаг только ради освобождения и небольшого шанса на сохранение жизни, то последние – гнались за славой и острыми ощущениями.

Иногда в роли гладиаторов выступали и правители. Император Коммод в течение своего правления провел более 700 боев.



Император Коммод известен своими развратными развлечениями // Голова статуи императора Коммода в образе Геркулеса, Дворец Консерваторов, Музеи Капитолия, Рим.

Бойцы, которые становились гладиаторами по принуждению, могли со временем получить свободу. Правда, после этого не имели права занимать государственные должности или служить в армии. Участие в боях, как правило, принимали только мужчины, однако впоследствии император Нерон позволил и женские поединки.



Один из видов публичного наказания на аренах – травля хищниками,

Тех, кто нарушили закон, бросали на растерзание к животным

Часто жестокие игры приобретали неслыханный размах. Император Тит однажды организовал гладиаторские бои, которые происходили непрерывно в течение 100 дней. А император Траян в честь покорения Дакии профинансировал 5 тысяч поединков.



Так мог выглядеть император Тит

В целом этот вид соревнований насчитывал более 15 различных типов гладиаторов, каждый из которых имел особое вооружение или защиту. Чаще всего этим вооружением были разнообразные мечи и копья. Кроме того, бойцы не всегда соревновались на своих двоих. Гладиаторы-эквиты сражались верхом на лошадях. Иногда бои были настолько кровавыми, что приходилось их останавливать. Однако это делалось не для того, чтобы помиловать гладиаторов, а только чтобы заменить на арене песок, ведь он превращался в кровавое месиво.



Некоторые из видов гладиаторов



Фрагмент мозаики "Бой гладиаторов" // 320 год нашей эры, галерея Боргезе, Рим, Итали​я

Сегодня распространен факт, что публика решала судьбу слабого бойца с помощью жестов: если большой палец был поднят вверх – значило помилование, а опущенный вниз – смерть. И действительно, зрители были неотъемлемой частью действа. Однако знаком пощады для гладиатора был вздернутый вверх сжатый кулак. Часто мнения зрителей не совпадали, что приводило к не менее кровавым боям, но уже на трибунах арены.

Бойцы погибали во время представления реже, чем ожидалось. Причиной этому было дорогостоящее обучение и подготовка каждого гладиатора. Поэтому чаще всего воины умирали не от смертельной раны во время боя, а от заражения крови инфекцией. Если же гладиатор и умирал во время боя, то тело с арены сразу не забирали. Обязательно перед этим тела касались раскаленным железным прутом, чтобы удостовериться, что он действительно мертв, а не притворяется. Тогда тело оттягивали специальными крюками.



Иллюстрация: бой гладиаторов

Гладиаторские бои постепенно превратились в бизнес, вокруг которого крутились огромные деньги. Прекратить эту традицию пытались после распространения христианства еще в первом веке нашей эры. Против такого развлечения выступали Цицерон, Марк Аврелий и Константин Великий. Однако кровавый спорт был запрещен только через 100 лет.

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Теперь гладиаторы стали легендой, а также – символом могущества и отваги. Их образ увековечен на полотнах художников, в книгах, музыкальных произведениях и кинофильмах. А слава, к которой они так стремились, не прекращает распространяться и сегодня.



Кадр из сериала "Спартак" – одной из самых известных экранизаций про гладиаторов