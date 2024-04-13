Богдановка сейчас остается под контролем Сил обороны, – Минобороны

В сети появилась информация, что россияне якобы оккупировали населенный пункт Богдановка в Донецкой области. В Министерстве обороны Украины опровергли эту информацию.

В Минобороны отметили, что там продолжаются интенсивные бои. В то же время горячим до сих пор остается ситуация на всем Бахмутском направлении.

Смотрите также Враг штурмует фланги и не только: воин ВСУ описал ситуацию возле Часового Яра

Богдановка остается под контролем Украины

В Министерстве обороны отметили, что ночью 13 апреля штурмовые группы врага пробились на северную окраину села. Однако сейчас ситуация находится под контролем наших защитников.

Богдановка сейчас под контролем Сил обороны. Идет бой, враг не прекращает штурмов,

– отметили в Минобороны.

Там призвали граждан ориентироваться только на официальные сообщения Вооруженных Сил Украины.