С Богом даже в телефоне: ПЦУ запустила мобильное приложение с молитвами и чатом с батюшкой

Православная церковь Украины запустила мобильное приложение "Моя церковь". Там можно найти молитвы, ближайшую церковь и даже початиться со священником.

В этом приложении можно найти расписание богослужений, информацию о дате праздника и настоятеля определенной церкви. В приложении есть 5 разделов.

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ПЦУ запустили мобильное приложение

ПЦУ запустила мобильный приложение "Моя церковь", который содержит 5 разделов:

карту храмов (база пока что содержит ориентировочно 5 тысяч храмов ПЦУ)

календарь церковных праздников и важных событий;

молитвы (в частности полный перечень вечерних и утренних)

новости из жизни церкви;

личный кабинет, в котором пользователи могут персонализировать приложение и даже пообщаться на духовные темы через онлайн-чат со священником.



ПЦУ запустила мобильное приложение для верующих / Скриншот приложения

Более того, в календаре даже есть информация про постные дни. Пользователь также может:

получить духовную поддержку, задав вопрос священнику;

помочь церкви (планируют несколько способов перечисления средств на благотворительность)

и даже оставить предложение по наполнению приложения.



Теперь люди могут найти ближайшие храмы ПЦУ и посмотреть календарь / Скриншот из приложения

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