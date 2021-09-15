С Богом даже в телефоне: ПЦУ запустила мобильное приложение с молитвами и чатом с батюшкой

15 сентября 2021 , 13:44
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Источник:

"Украинская правда"

Православная церковь Украины запустила мобильное приложение "Моя церковь". Там можно найти молитвы, ближайшую церковь и даже початиться со священником.

В этом приложении можно найти расписание богослужений, информацию о дате праздника и настоятеля определенной церкви. В приложении есть 5 разделов.

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ПЦУ запустили мобильное приложение

ПЦУ запустила мобильный приложение "Моя церковь", который содержит 5 разделов:

  • карту храмов (база пока что содержит ориентировочно 5 тысяч храмов ПЦУ)
  • календарь церковных праздников и важных событий;
  • молитвы (в частности полный перечень вечерних и утренних)
  • новости из жизни церкви;
  • личный кабинет, в котором пользователи могут персонализировать приложение и даже пообщаться на духовные темы через онлайн-чат со священником.


ПЦУ запустила мобильное приложение для верующих / Скриншот приложения

Более того, в календаре даже есть информация про постные дни. Пользователь также может:

  • получить духовную поддержку, задав вопрос священнику;
  • помочь церкви (планируют несколько способов перечисления средств на благотворительность)
  • и даже оставить предложение по наполнению приложения.


Теперь люди могут найти ближайшие храмы ПЦУ и посмотреть календарь / Скриншот из приложения

Коротко о последних новостях ПЦУ

  • 15 сентября Митрополит Епифаний совершил молебен перед учебно-методическими сборами капелланов. Митрополит Киевский и всея Украины заявил, что на военных капелланах лежит большая ответственность – заботиться о военнослужащих.
  • Украинский институт будущего и "Нью Имидж Маркетинг Групп" провел опрос. Выяснили, что в Украине 72% лиц назвали себя православными, и только 16% являются прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата.
  • Кстати, выяснили, что верующих ПЦУ уже вдвое больше, чем у Московского патриархата.
Автор: Діана Квасневська