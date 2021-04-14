В российском палаточном городке у границы с Украиной масштабный пожар: эпическое видео
В военном палаточном городке в Воронежской области произошел пожар. Огонь масштабно поднялся вверх, а военные панически над ним суетились.
Источник:InformNapalm
Соответствующее видео пожара выложили в тиктоке. На него обратили внимание активисты из сообщества InformNapalm.
Важно До 20 апреля Россия стянет к границе с Украиной 110 тысяч военных, – разведка
Пожар в Богучаре
На кадрах видно, как военные ошарашенно бегают вокруг огня. Кто-то несет к месту возгорания ведра с водой, кто-то огнетушитель. Стоит шумиха и военные ругаются.
Один из военных подходит к тому, кто снимает. Мужчина говорит, что он немного обгорел. "Оператор" отправляет его в медицинский пункт.
Обратите внимание! На видео присутствует нецензурная лексика (18+)
Видео пожара из лагеря в Богучаре
В комментариях пользователи отмечают, что таким воинам, которые пожар не могут потушить, нечего делать на войне.
Отметим, что Богучар расположен в Воронежской области. Это примерно в 45 километрах от Украины.
Войска России все ближе
- По данным украинской разведки, в течение недели (до 13 апреля) Россия перебросила на Донбасс около 250 российских наемников. Большинство из них – уроженцы Дальнего Востока страны-агрессора.
- Разведка говорит: в целом количество российских военных к 20 апреля вырастет до 110 тысяч.
- Пресс-секретарь президента Юлия Мендель 12 апреля сообщила, что вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 тысяч российских военных. Такое же количество боевиков ждет сигнала в оккупированном Крыму.
- Представитель США в ОБСЕ отметила, что в целом Россия "подогнала" уже от 15 до 25 тысяч солдат.
- Аналитики британской разведывательной компании Janes рассказали, что в Воронежской области вблизи границы с Украиной заметили колонну с ракетными комплексами "Искандер".
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