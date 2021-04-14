В военном палаточном городке в Воронежской области произошел пожар. Огонь масштабно поднялся вверх, а военные панически над ним суетились.

Соответствующее видео пожара выложили в тиктоке. На него обратили внимание активисты из сообщества InformNapalm.

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Пожар в Богучаре

На кадрах видно, как военные ошарашенно бегают вокруг огня. Кто-то несет к месту возгорания ведра с водой, кто-то огнетушитель. Стоит шумиха и военные ругаются.

Один из военных подходит к тому, кто снимает. Мужчина говорит, что он немного обгорел. "Оператор" отправляет его в медицинский пункт.

Обратите внимание! На видео присутствует нецензурная лексика (18+)

Видео пожара из лагеря в Богучаре

В комментариях пользователи отмечают, что таким воинам, которые пожар не могут потушить, нечего делать на войне.

Отметим, что Богучар расположен в Воронежской области. Это примерно в 45 километрах от Украины.

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