У військовому наметовому містечку у Воронезькій області сталася пожежа. Вогонь масштабно здійнявся вверх, а військові панічно над ним метушилися.

Відповідне відео пожежі виклали у тіктоці. На нього звернули увагу активісти зі спільноти InformNapalm.

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Пожежа у Богучарі

На кадрах видно, як військові ошелешено бігають довкруги вогню. Хтось несе до місця займання відра з водою, хтось вогнегасник. Стоїть галас і військові лаються.

Один із військових підходить до того, хто знімає. Чоловік каже, що він трохи обгорів. "Оператор" відправляє його до медичного пункту.

Зверніть увагу! На відео присутня нецензурна лексика (18+)

Відео пожежі з табору у Богучарі

У коментарях користувачі зазначають, що таким воякам, які пожежу не можуть загасити, немає чого робити на війні.

Зазначимо, що Богучар розташований у Воронезькій області. Це приблизно за 45 кілометрів від України.

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