У російському наметовому містечку біля кордону з Україною масштабна пожежа: епічне відео
У військовому наметовому містечку у Воронезькій області сталася пожежа. Вогонь масштабно здійнявся вверх, а військові панічно над ним метушилися.
Джерело:InformNapalm
Відповідне відео пожежі виклали у тіктоці. На нього звернули увагу активісти зі спільноти InformNapalm.
Важливо До 20 квітня Росія стягне до кордону з Україною 110 тисяч військових, – розвідка
Пожежа у Богучарі
На кадрах видно, як військові ошелешено бігають довкруги вогню. Хтось несе до місця займання відра з водою, хтось вогнегасник. Стоїть галас і військові лаються.
Один із військових підходить до того, хто знімає. Чоловік каже, що він трохи обгорів. "Оператор" відправляє його до медичного пункту.
Зверніть увагу! На відео присутня нецензурна лексика (18+)
Відео пожежі з табору у Богучарі
У коментарях користувачі зазначають, що таким воякам, які пожежу не можуть загасити, немає чого робити на війні.
Зазначимо, що Богучар розташований у Воронезькій області. Це приблизно за 45 кілометрів від України.
Війська Росії все ближче
- За даними української розвідки, упродовж тижня (до 13 квітня) Росія перекинула на Донбас близько 250 російських найманців. Більшість із них – уродженці Далекого Сходу країни-агресора.
- Розвідка каже: загалом кількість російських військових до 20 квітня зросте до 110 тисяч.
- Речниця президента Юлія Мендель 12 квітня повідомила, що уздовж східного кордону вже сконцентровано 40 тисяч російських військових. Така ж кількість бойовиків чекає сигналу в окупованому Криму.
- Представниця США в ОБСЄ зазначила, що загалом Росія "підігнала" вже від 15 до 25 тисяч солдатів.
- Аналітики британського розвідувальної компанії Janes розповіли, що у Воронезькій області поблизу кордону з Україною помітили колону з ракетними комплексами "Іскандер".
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