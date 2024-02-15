Третья штурмовая показала кадры из Авдеевки: бои в разы более адские, чем в Бахмуте

Третью отдельную штурмовую бригаду перебросили в Авдеевку для усиления бойцов. Максим Жорин рассказал, что там бои более адские, чем в Бахмуте.

По словам майора ВСУ Максима Жорина, бои в Авдеевке, куда Третью отдельную штурмовую бригаду перебросили для усиления наших защитников на этом направлении, сложнее. Причем в разы, если сравнивать те, которые были в Бахмуте.

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Выполняют задачи в сверхсложных условиях

Как отметил Жорин, Третья штурмовая бригада выполняет боевые задачи в условиях, "которые даже нам было сложно представить".

Противостояние ведется не просто с превосходящими силами противника – врага огромное количество, прут со всех сторон,

– подчеркнул он.

По словам майора, бои в Авдеевке сейчас в разы более адские, если сравнивать с самыми горячими битвами этой фазы, что шли в Бахмуте.

Третья ОШБр показала кадры из Авдеевки: смотрите видео

Он добавил, что сводками о ситуации будет делиться, если будет иметь возможность. В то же время добавил видео противотанкистов Третьей отдельной штурмовой бригады после боя.

Третья ОШБр об Авдеевском аду

Утром 15 февраля Третья отдельная штурмовая бригада подтвердила, что ее срочно передислоцировали для усиления наших военных в районе Авдеевки.

Отметили, что ситуация в городе чрезвычайно критическая на момент заведения бригады. Известно, что отдельные батальоны провели рейд в захваченные российскими захватчиками районы Авдеевки. На их отрезке силы противника составляют ориентировочно 7 бригад.

Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых, и новых бригад, которые заводит противник,

– отметил командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий.

По имеющейся информации, за период пребывания на Авдеевском направлении нанесли критическое поражение двум бригадам вооруженных сил России. Отмечают, что о точных потерях врага в личном составе и технике сообщат позже, когда необходимые данные подтвердят.

В то же время следует понимать, что "объективная ситуация в Авдеевке" остается угрожающей, а также нестабильной. Российские захватчики продолжают активную ротацию своих войск, а также перебрасывают новые силы и средства в город.

Как отметил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, наши военные будут делать все возможное, чтобы не допустить продвижения оккупантов вглубь территории и удержать занимаемые позиции. Он подчеркнул, что Силы обороны наносят захватчикам значительные потери.