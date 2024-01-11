Они в раздумьях: как активно россияне используют технику на Бахмутском направлении

Россияне уменьшили количество контратак с использованием штурмовых отрядов и тяжелого вооружения. До этого оккупанты привлекали значительное количество бронированной техники в боях.

В частности, говорится о боях за Клищиевку, когда враг пытался вернуть утраченные позиции. Об этом 24 Каналу отметил начальник пресс-службы 26-й отдельной артиллерийской бригады Олег Калашников.

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Тактика россиян на востоке

На Бахмутском направлении не наблюдается активность россиян в плане использования пехоты и тяжелого вооружения в контратаках. Раньше оккупанты не жалели технику.

"До этого мы могли наблюдать, когда они пытались вернуть Клищиевку, как только мы ее освободили – там осталось много российского металлолома. На сегодняшний день, я бы сказал, они в раздумьях, что им делать", – отметил Калашников.

Он пояснил, что оккупанты формируют свой так называемый оперативно-тактический план наступления на наши позиции. Потому пока не наблюдается мощных механизированных ударов.

Также можно сказать, что аэроразведка, а именно БПЛА, не дает врагу концентрироваться без наказания. То есть как только мы видим, что они где-то концентрируют свои силы, то обычно туда наносится огненное поражение,

– добавил начальник пресс-службы.

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