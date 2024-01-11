Зокрема, мовиться про бої за Кліщіївку, коли ворог намагався повернути втрачені позиції. Про це 24 Каналу зазначив начальник пресслужби 26 окремої артилерійської бригади Олег Калашніков.
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Тактика росіян на Сході
На Бахмутському напрямку наразі не спостерігається активність росіян в плані використання піхоти та важкого озброєння у контратаках. Раніше окупанти не шкодували техніку.
"До цього ми могли спостерігати, коли вони намагалися повернути Кліщіївку, як тільки ми її звільнили – там залишилося багато російського металобрухту. На сьогодні, я б сказав, вони в роздумах, що їм робити", – відзначив Калашніков.
Він пояснив, що окупанти формують свій так званий оперативно-тактичний план наступу на наші позиції. Тому поки не спостерігається потужних механізованих ударів.
Також можна сказати, що аеророзвідка, а саме БпЛА не дає ворогу концентруватися без покарання. Тобто як тільки ми бачимо, що вони десь концентрують свої сили, то звичайно туди наноситься вогневе ураження,
– додав начальник пресслужби.
Що відбувається на Бахмутському напрямку: останні новини
- Росіяни мають показати до виборів бодай якийсь результат. Тому у них з'явилася нова ціль на Бахмутському напрямку. Мовиться про село Іванівське.
- Погода дозволяє нашим захисникам бачити більший простір і ефективніше протидіяти атакам ворога. Росія не зважає на втрати свого особового складу.
- На полі бою максимально потужний результат має об'єднаний вогневий вплив. Для цього українським Силам оборони треба мати необхідну кількість БпЛА.