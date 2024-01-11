В эфире 24 Канала командир роты ударных БпАК 92 ОШМБр Юрий Федоренко рассказал, что такое объединенное огневое влияние и как это работает на практике.
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Как работает объединенное огневое влияние
Чем больше Вооруженные Силы Украины имеют дневных и ночных средств разведывательного типа действия, тем лучше украинские бойцы видят врага и его перемещения в режиме онлайн. Соответственно Силы обороны могут уничтожать россиян путем объединенного огневого влияния.
Объединенное огневое влияние – это когда средства БПЛА ударного типа действия поддерживаются огнем артиллерии и наоборот. Например, противник накопился и спрятался по норам, которые сложнодоступны для поражения нашей артиллерии, в том числе и кассетными боеприпасами. FPV-дрон как высокоточное оружие залетает прямо в щель и взрывается.
Если с первого попадания удается уничтожить всю находящуюся в норе группу, это хорошо, но преимущественно кто-то из противника погибает, кто-то получает незначительное ранение или контузией и пытается вылезть наружу. Ведь в норе после взрыва боеприпаса выгорает весь кислород.
Когда противник вылезает наружу, затем его покрывает артиллерия кассетным боеприпасом. Таким образом, полностью ликвидируется группа россиян, которая располагается очень близко к нашим передовым позициям.
– отметил Федоренко.
То же самое с подвозом путями логистики. К примеру, едет БМП, на которой сверху нагружена российская пехота и в него залетает FPV-дрон. После этого часть оккупантов сразу ликвидирована, а часть пытается убежать от БМП. Туда приводится артиллерия, производит выстрел кассетным боеприпасом и группа противника уничтожена.
Средств БПЛА не бывает достаточно. Чем больше, тем лучше, поэтому очень важно, чтобы развивались разные государственные программы и чтобы украинцы продолжали поддерживать Силу обороны донатами. Ведь чем больше техники, тем успешнее украинские военные выполняют задачи и тем больше жизней можно сохранить,
– сказал командир роты ударных БпАК 92 ОШМБр.
Он отметил, что артиллерию нельзя заменить средством БПЛА в полной мере. Ведь артиллерия – это огненное средство, которое всегда будет актуальным и очень важно, чтобы Украина получала в необходимом количестве боеприпасы, как для проведения оборонных действий, так и для осуществления ударно-штурмовых действий и мероприятий по деоккупации территорий.
Ситуация в районе Бахмута
Бахмутское направление для противника продолжает оставаться приоритетным. Там постоянно идут ударно-штурмовые действия. Самым горячим местом является отрезок дорога от Временного Яра до города Бахмут, где оккупанты в конце 2023 года имели незначительные тактические успехи.
Врагу удалось закрепиться на дороге. Пока ситуация Силами обороны оккупирована и в жестких боях удается удерживать нашествие российских захватчиков.
Во время ударно-штурмовых действий противник терпит более существенные потери в живой силе, а также соответственно в технике, которая обеспечивает логистику, сообщение и подвоз российских штурмовых групп к передней линии, огненное прикрытие, а также артиллерийские средства: прицепные пушки, самоходные артиллерийские установки системы реактивного огня,
– сообщил Федоренко.
Россияне пытаются насытить небо средствами БПЛА разведывательно-ударного типа действия, но и Силы обороны не стоят на месте, как с точки зрения обнаружения и противодействия – средств радиоэлектронной разведки и борьбы, так и с точки зрения отработки наших беспилотников по враждебным позициям.
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