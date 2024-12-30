ВСУ контролируют огнеупорный завод в Часовом Яре, – спикер ОСГВ "Хортица"
Силы обороны продолжают отражать российские атаки возле Часова Яра. Так, украинские защитники контролируют огнеупорный завод, который пытаются атаковать оккупанты.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
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Какова ситуация в Часовом Яре
Сейчас враг атакует городскую застройку Часового Яра в Донецкой области. Российские захватчики пытаются штурмовать огнеупорный завод, ведь это ключевое здание в контексте обороны города. Впрочем, враг не достигает успеха и несет потери.
Они пытаются это делать, но город эффективно держится. Они атакуют, переходя канал Северский Донец – Донбасс. Несколько последних недель они пытаются атаковать ключевое учреждение, здание в городе – это комбинат огнеупорных материалов. Успеха не добились,
– рассказал Трегубов.
Он объяснил, что враг пытается захватить завод, ведь это большое здание, которое "относительно легко оборонять даже в тяжелой ситуации". Трегубов добавил, что сейчас россияне продолжают штурмовать Часов Яр.
Как пояснили в ОСГВ "Хортица", Россия хочет захватить Часов Яр, чтобы появилась возможность двигаться в направлении Краматорска и Славянска.
"Часов Яр является одной из их ключевых целей, потому что это возвышенность. Город стоит на возвышенности и оттуда открывается прямая дорога на Славянско-Краматорскую агломерацию. Для россиян очень важно или охватить Часов Яр, или его захватить", – объяснили в ОСГВ "Хортица".