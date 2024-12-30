Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері телемарафону.

Важливо Загрозлива дорога на Слов'янськ: у ЗСУ сказали, чому Росія так прагне взяти Часів Яр

Яка ситуація в Часовому Яру

Наразі ворог атакує міську забудову Часового Яру на Донеччині. Російські загарбники намагаються штурмувати вогнетривкий завод, адже це ключова будівля в контексті оборони міста. Втім, ворог не має успіху і зазнає втрат.

Вони намагаються це робити, але місто ефективно тримається. Вони атакують, переходячи канал Сіверський Донець – Донбас. Кілька останніх тижнів вони намагаються атакувати ключову установу, будівлю в місті – це комбінат вогнетривких матеріалів. Успіху не зазнали,

– розповів Трегубов.

Він пояснив, що ворог намагається захопити завод, адже це велика будівля, яку "відносно легко обороняти навіть у важкій ситуації". Трегубов додав, що нині росіяни продовжують штурмувати Часів Яр.

Як пояснили в ОСУВ "Хортиця", Росія хоче захопити Часів Яр, щоб з'явилася змога рухатися у напрямку Краматорська і Слов'янська.

"Часів Яр є однієї із їхніх ключових цілей, бо це височина. Місто стоїть на височині й звідти відкривається пряма дорога на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Для росіян є дуже важливим або охопити Часів Яр, або його захопити", – пояснили в ОСУВ "Хортиця".