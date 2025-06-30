Летчик раскрыл уникальные детали операции по выводу авиатехники с аэродрома "Чернобаевка"

Аэродром в селе Чернобаевка Херсонской области часто становился местом боев. Российские оккупанты обустроили там базу.

Летчик армейской авиации Сухопутных войск ВСУ Алексей Чиж рассказал 24 Каналу, как они выводили авиационную технику от удара с аэродрома в Чернобаевке. Там базировалась его бригада.

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Как проводилась операция

Алексей Чиж вспомнил, что примерно в 4 часа утра 24 февраля 2022 года к нему позвонил исполняющий обязанности начальника штаба эскадрильи и сказал, что тревога. Сначала не было понятно, боевая ли это тревога. Ранее они готовились к выводу. Поэтому они собрали вещи и поехали на аэродром.

В это время начали происходить взрывы сначала в Николаевском направлении. Затем я услышал их позади, где был расположен Раденский полигон, где Олешковские пески. Я понял, что если взрывы сначала раздаются с одной стороны, потом – с другой, то началось полномасштабное вторжение,

– сказал летчик.

По его словам, они быстро получили оружие, сели не вертолеты и начали выполнять эвакуацию личного состава и вывод из-под ударов самих вертолетов. Он вспомнил о работе инженерно-технического состава.

Особенно мне запомнилась работа инженерно-технического состава, который во время обстрела нашего вертодрома Чернобаевки вешал лопасти на вертолеты, которые были законсервированы, которые также надо было быстро выводить. Когда ракеты попадали именно по нашему вертодрому, инженерно-технический состав продолжал выполнять свою работу, не прячась в укрытие,

– поделился Алексей Чиж.

Заметим, что Чернобаевка – это село в 10 километрах к северу от Херсона, где расположен военный аэродром, а неподалеку – херсонский аэропорт. Населенный пункт имеет стратегическое значение, поэтому неоднократно становился местом боевых действий.