Бои на Донбассе: бойцы сбили крылатую ракету и отбили 9 атак врага

Уже 100 дней жестокого противостояния украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Сегодня, 3 июня, кафиры обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, а также травмировали гражданских. Наши воины уничтожили 36 русских солдат и ликвидировали десяток их техники.

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Враг атакует вдоль всей полосы обороны

Группировка Объединенных сил рассказывает, что вдоль всей полосы обороны враг применяет все имеющееся оружие, в том числе боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем. Непрерывно в течение суток россияне задают ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, а также мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 26 гражданских объектов, из них: 25 жилых домов и линию электропередач,

– рассказала пресс-группа Объединенных сил.

К сожалению, в результате этих обстрелов погибли 4 гражданских лица, среди них – один ребенок. Еще 3 человека получили тяжелые ранения.

Наши защитники отбили 9 атак врага

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 9 атак врага. На одной локации до сих пор продолжаются тяжелые бои.

Наши отважные воины наносят российским захватчикам урон в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

36 человек личного состава;

1 танк;

1 артиллерийскую систему;

6 боевых бронированных машин;

2 специальных бронированных автомобиля;

3 единицы автомобильной техники.

Кроме того, по данным оперативно-тактической группировки "Восток" , наши защитники "демилитаризовали" 1 вражеский состав с боеприпасами.

О потерях противника доложили также подразделения противовоздушной обороны. За сутки в небе украинского Донбасса сбили:

крылатую ракету,

один тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат "Элерон",

2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10".

Напомним, что с 24 февраля Вооруженные Силы Украины уничтожили 30 950 кафиров . 100 из них ликвидированы за прошедшие сутки. Кроме того, российская армия потеряла 1367 танков, 3366 боевых бронированных машин, 675 артиллерийских систем, 535 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2329 единиц автомобильной техники и автоцистерн и т.д.

В Генштабе ВСУ отмечают, что больше потерь за прошедшие сутки враг понес на Бахмутском направлении.

Украинские военные овладевают HIMARS

Как рассказал американский журналист Мэтт Стейлер, украинские военные проходят учения . После этого наши защитники смогут использовать ракетные установки HIMARS, предоставленные американскими партнерами. Обучение, по словам журналиста, будет продолжаться в течение трех недель. Будут проводить их инструкторы из США.

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