"Холодноярцы" проредили ряды "вагнеровцев" у Бахмута: эффектное видео
Источник:Оперативный ВСУ
Украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов, безрезультатно пытающихся продвигаться на Донбассе. Среди захватчиков в Донецкой области много военных из ЧВК "Вагнера".
В сети появилось эпическое видео, как Вооруженные Силы Украины уничтожают врагов. "Холодноярцы" ликвидировали нескольких "вагнеровцев" у Бахмута.
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Как ВСУ уничтожают "армию" Пригожина на Донбассе
Телеграм-канал "Оперативный ВСУ" обнародовал видео, на котором видно, как украинские военные наносят мощный удар по позиции противника. В результате этого вагнеровцы понесли потери.Обратите внимание! "Холодноярцы" – военные из 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Входят в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Украинские защитники ударили по "вагнеровцам": смотрите видео
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Враг безрезультатно пытается захватить Бахмут
- Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко во время брифинга рассказал, что оккупанты продолжают отчаянные попытки захватить Бахмут. Однако каждый раз терпят поражение.
- По словам Кириленко, самым горячим остается Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское направления. Враг уничтожает там все на своем пути.
- Когда россиянам приходится отступать на прежние позиции, они фактически полностью разрушают прифронтовые населенные пункты. Глава ОВА добавляет, что оккупанты уничтожили 60% Бахмута.
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