В Силах обороны сообщили, что россияне рвутся к жизненно важной трассе на Константиновку

Российские войска сосредотачивают усилия на прорыве обороны в направлении Покровска, Мирнограда и Селидово. Оккупанты стремятся подойти к жизненно важной трассе на Константиновку.

О боях в Донецкой области рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Бои в Донецкой области

Россияне не оставляют попыток продвинуться в Донецкой области и пытаются развить наступление.

Основные усилия российских войск сосредотачиваются вероятно на попытке прорвать нашу оборону и развить наступление в направлении населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово. Ведь в районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага,

– сказал Назар Волошин.

По словам представителя ОСУВ "Хортица", оккупанты пытаются выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск. Таким образом они хотят развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки.

Ну и конечно, после Очеретино они как раз рвутся к магистрали Покровск – Константиновка. Возможно, у них есть такая цель захватить Покровск и жизненно важную трассу как раз на Константиновку,

– рассказали в Силах обороны.

Покровское направление остается самым горячим на всей линии фронта. За прошедшую неделю там произошло почти 220 атак. За минувшие сутки там произошло 32 атаки, по состоянию на утро 6 июня 4 атаки были отражены и 6 боестолкновений еще продолжаются.

Россияне наращивают группировку войск на северной границе

В Государственной пограничной службе заявили, что россияне наращивают группировку на северной границе с Украиной. Там допускают возможное наступление на Сумскую область или открытие нового фронта в Харьковской области.

Угроза для Сумской области сохраняется. Однако для Харьковщины она больше, учитывая активность врага, которую там сейчас фиксируют.

Однако ситуация в динамике и постоянно меняется. Например, в начале наступления врага на Харьковскую область казалось, что враг одновременно будет готовить наступление и на Сумскую область. Тогда захватчики формировали наступательную группировку "Курск".