Российские оккупанты с самого начала полномасштабного вторжения пытаются захватить Марьинку и Авдеевку Донецкой области. ВСУ отбивают на этих направлениях десятки штурмов в течение суток.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Валерий Шершень. По его словам, ситуация в Марьинке напряженная, но контролируемая. Только за минувшие сутки, 19 мая, там удалось отразить 24 штурмовых действия врага.

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Враг не оставляет попыток штурмовать Марьинку

Известно, что сражения шли в центре Марьинки. Также враг совершал фланговые атаки с севера и юга города.

Прямая цитата из сообщения офицера бригады, которая сдерживает там врага – таких штурмов на Донецком направлении точно еще не происходило. Несмотря на большие потери врага среди личного состава и техники, атаки оккупантов захлебываются, а затем начинаются снова,

– рассказал Шершень.

Параллельно оккупанты часто применяют артиллерию. Известно о вражеских обстрелах самой Марьинки, Красногоровки, Георгиевки, Курахово и Екатериновки. А в районе Новомихайловки удалось отбить за прошедшие сутки 10 штурмов врага.

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Какая ситуация в Авдеевке

Как отметил Шершень, напряженная ситуация была и возле Авдеевки. На этом направлении оккупанты тоже вели наступательные действия, но украинские защитники отразили все штурмы.

"Такие атаки враг осуществляет, очевидно, чтобы отвлечь нас от главных планов и замыслов по контрнаступлению. Также никто не отменял тактические задачи врага. В частности, по оккупации Авдеевки", – заметил Шершень.

Потери врага в войне против Украины: коротко

Россия потеряла огромное количество личного состава и техники во время полномасштабной войны против Украины. Каждый день значительное количество захватчиков идет на "концерт Кобзона".

Известно, что с 24 февраля 2022 года украинские военные уничтожили 202 430 российских оккупантов.

Кроме того, Россия потеряла 3781 танк, 7382 боевых бронированных машины, 3229 артиллерийских систем, 564 РСЗО.