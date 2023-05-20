Про це 24 Каналу розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень. За його словами, ситуація в Мар'їнці напружена, але контрольована. Лише за минулу добу, 19 травня, там вдалося відбити 24 штурмові дії ворога.

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Ворог не полишає спроб штурмувати Мар'їнку

Відомо, що бої йшли в центрі Мар'їнки. Також ворог здійснював флангові атаки з півночі та півдня міста.

Пряма цитата з повідомлення офіцера бригади, яка стримує там ворога – таких штурмів на Донецькому напрямку точно ще не відбувалося. Попри великі втрати ворога серед особового складу та техніки, атаки окупантів захлинаються, а потім починаються знову,

– розповів Шершень.

Паралельно окупанти часто застосовують артилерію. Відомо про ворожі обстріли самої Мар'їнки, Красногорівки, Георгіївки, Курахового та Катеринівки. А в районі Новомихайлівки вдалося відбити упродовж минулої доби 10 штурмів ворога.

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Яка ситуація в Авдіївці

Як наголосив Шершень, напружена ситуація була й біля Авдіївки. На цьому напрямку окупанти теж вели наступальні дії, але українські захисники відбили усі штурми.

"Такі атаки ворог здійснює, очевидно, щоб відвернути нас від головних планів та задумів щодо контрнаступу. Також ніхто не скасовував тактичні завдання ворога. Зокрема, щодо окупації Авдіївки", – зауважив Шершень.

Зверніть увагу! Журналісти показали, як змінилася Авдіївка з літа 2022 року. Окупанти упродовж багатьох місяців намагаються оточити місто. Паралельно вони буквально його знищують.

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